김혜경 여사, 멜라니아 여사 주최 리셉션 참석…"APEC서 재회 기대"

'함께 조성해 나가는 미래' 주제로 열려

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 롯데 뉴욕팰리스 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 트럼프 여사가 유엔 총회 참석국 정상 배우자를 대상으로 주최한 리셉션에 참석했다고 전은수 대통령실 부대변인이 밝혔다.

이번 리셉션은 '함께 조성해 나가는 미래(Fostering the Future Together)'를 주제로 멜라니아 여사의 '기술 혁신이 가능한 안전한 환경을 조성함으로써 우리 아이들의 소박한 꿈과 취미가 미래 사회의 놀라운 가능성으로 성장할 수 있다'는 연설로 시작됐다.

김 여사는 멜라니아 여사 연설 이후 조우한 베트남, 호주, 캐나다, 파푸아뉴기니, 튀르키예, 리투아니아, 슬로베니아 등 각국 정상 배우자들과 반갑게 인사를 나누며 친교의 시간도 가졌다.

전 부대변인은 "여러 정상 배우자들은 한류 문화 열풍에 많은 관심을 보였고 김 여사는 지속적인 문화 교류로 이어지기를 희망한다고 화답했다"면서 "특히 김 여사는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국 정상 배우자들에게 한국이 주최하는 APEC 정상회의를 계기로 대한민국에서 재회하기를 기대한다고 했다"고 전했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



