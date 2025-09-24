넛지헬스케어 지니어트, '음식 리뷰' 기능 도입

디지털 헬스케어 기업 넛지헬스케어가 운영하는 다이어트 습관 형성 플랫폼 '지니어트'가 음식 리뷰 기능을 도입한다고 24일 밝혔다. 이번 기능은 사용자가 직접 작성한 솔직한 리뷰를 통해 신뢰할 수 있는 음식 정보를 제공하고, 건강한 식습관 형성을 돕는 것을 목표로 한다.

새롭게 추가된 리뷰 기능은 ▲섭취 목적 ▲섭취 시간대 ▲조리 방식 ▲별점 ▲사진·영상 ▲구체적 리뷰 등 다양한 항목으로 구성된다. 리뷰는 검색어와 연동돼 노출되며, 음식 상세 페이지와 홈 화면에서 확인할 수 있다. 홈 화면에는 '유저들의 솔직한 음식 리뷰' 섹션이 신설돼 전날 가장 많은 하트를 받은 상위 8개의 리뷰가 매일 업데이트된다. '음식 리뷰' 탭에서는 최신 리뷰를 한눈에 볼 수 있어 실시간 트렌드를 쉽게 파악할 수 있다.

이번 기능은 지니어트 앱과 웹 모두에서 제공돼, 모바일과 PC 환경 어디서든 편리하게 이용할 수 있다. 이를 통해 사용자 접근성이 한층 강화됐다.

앞으로 실사용자 리뷰가 꾸준히 쌓이면서 음식 정보의 신뢰성이 높아지고, 커뮤니티 참여 역시 더욱 활발해질 것으로 기대된다. 지니어트는 이를 위해 리뷰 구조를 고도화해 속성별 별점, 맛·식감 태그, 건강 반응 기록 등 정교한 평가 방식을 추가할 예정이다. 또 음식 프로파일 차트와 키워드 기반 데이터로 콘텐츠 차별화를 강화하고, 캐시워크의 챌린지 플랫폼 '팀워크'와의 연계를 통해 사용자 참여도 확대할 방침이다.

박정신 넛지헬스케어 대표는 "이번 음식 리뷰 기능은 유저들이 직접 경험한 신뢰성 있는 데이터를 기반으로 식품 선택의 편의성과 정확성을 높일 수 있다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 개인 맞춤형 추천과 건강한 커뮤니티 조성을 통해 다이어트와 건강 관리에 실질적인 도움을 주는 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>