그루핀, 하이브리드형 메인넷 'GX체인' 공개

유현석기자

입력2025.09.24 10:32

그루핀은 지난 23일 워커힐 호텔에서 열린 'KBW 2025'에서 Layer-1 체인인 거버넌스체인(Gurufin Chain)과 스테이블코인 체인(Gx Stablecoin Chain)과 두 체인을 유기적으로 결합해 스테이블 전용 Layer-1 메인넷으로 설계한 'GX 체인'을 공개했다고 24일 밝혔다.

그루핀, 하이브리드형 메인넷 'GX체인' 공개
그루핀이 공개한 'GX체인'은 처음부터 실생활 결제와 실시간 글로벌 송금 및 정산을 염두에 두고 설계되어 신뢰성, 규제 정합성, 투명성을 확보한 것이 가장 큰 특징이다. 그루핀은 이날 스테이블코인의 발행, 소각 및 송금이 실시간으로 이루어지는 전과정을 시연(기술 검증PoC)하기도 했다.


KBW에서 그루핀의 글로벌 전략 이사인 하이너 카마초(Heiner Camacho)는 '규제는 각국의 법률에 맞게, 교환은 글로벌하게'라는 주제발표를 통해 "현재 180~190개에 이르는 스테이블코인 중 90% 이상이 미 달러 기반인 점과 실시간 준비금 공개가 이뤄지지 않는 등 투명성(Transparency) 문제와 불완전한 담보율로 인한 디페깅(Risk) 위험에 노출되어 있다"고 지적했다. 그러면서 이를 해결할 새로운 표준으로 GX 체인 모델을 소개했다.

그루핀은 이어 원화기반으로 스테이블코인을 발행 시 필요한 핵심 기준으로 ▲100% 원화 현금 준비금 기반 구조 ▲인위적 개입이 없는 실시간 발행, 소각 시스템 ▲온체인 기반 실시간 감사 시스템 ▲스테이블코인 전용 Layer-1 메인넷 기반 구조 ▲일상 경제 활동에 쓰일 수 있는 빠른 처리 속도 ▲규제 정합성(AML/KYC 등) 중심 설계 ▲안정적 합의 방식 (POA, Proof of Authority) ▲초저비용 수수료 ▲다국적 확장성 ▲스테이블코인 간 자유로운 교환을 제시했다. 특히 현지 금융 규제를 준수하면서도 글로벌 교환성이 보장돼야 한다고 주장했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

