본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순군의회, 추석 명절 전통시장서 '청렴 캠페인'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.24 10:56

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'선물 안 주고 안 받기' 홍보활동

전남 화순군의회가 지난 23일 추석 명절을 앞두고 고인돌 전통시장에서 '명절 선물 안 주고 안 받기 청렴 캠페인'을 전개했다.

화순군의회가 지난 23일 추석 명절을 앞두고 화순고인돌전통시장에서 '명절 선물 안 주고 안 받기 청렴 캠페인'을 전개했다. 화순군의회 제공

화순군의회가 지난 23일 추석 명절을 앞두고 화순고인돌전통시장에서 '명절 선물 안 주고 안 받기 청렴 캠페인'을 전개했다. 화순군의회 제공

AD
원본보기 아이콘

24일 화순군의회에 따르면 이번 캠페인은 명절 연휴를 맞아 부정 청탁과 금품·선물 수수에 대한 경각심을 높이고, 청렴한 명절 문화를 확산하기 위한 홍보 활동의 일환으로 추진됐다.


이날 캠페인에는 군의원과 의회사무과 직원들이 함께 참여해 일상 속 청렴 실천을 다짐하고, 지역주민과 상인들에게 청렴의 중요성을 알리는 홍보활동을 펼쳤다. 또 의회동 청사 입구에서 청렴 홍보 전단지를 배부하고 청탁금지법 준수에 적극 참여할 것을 독려했다.

오형열 의장은 "청탁금지법을 준수하면서 주고받는 정은 따뜻한 마음과 인사로 대신해 군민 모두가 넉넉하고 풍요로운 명절을 보내시길 바란다"며 "화순군의회는 군민의 신뢰를 높일 수 있도록 청렴·소통·배려 중심의 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.


한편, 화순군의회는 매년 '설·추석 명절 청렴 캠페인'을 비롯해 청렴교육, 청렴 골든벨 등 다양한 시책을 지속적으로 추진하며 청렴 문화 정착에 앞장서고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

석달간 199번 결제했는데 '끄덕끄덕'…대통령실 '단골카페' 어디길래

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

소비심리 6개월 만에 꺾였다…"건설경기 부진·美 관세 우려"

새로운 이슈 보기