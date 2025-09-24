안철수 "李대통령, 비핵화보다 종전선언 먼저 원해…김정은만 웃고 있을 것"

李 "엄중하지만 단기간 해결은 어려워"

"현실적·합리적 방안 모색해야"

安 "END의 마지막이 비핵화, 종전이 먼저라는 것"

안철수 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 'END 이니셔티브'에 대해 북한의 비핵화보다 종전 선언을 먼저 추진하겠다는 의미로 생각된다며 결국 분단 고착화와 통일 불가능으로 이어질 가능성이 크다고 분석했다.

24일 안철수 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "'혹시나 했더니 역시나'였다. 이재명 대통령의 유엔총회 기조연설을 들은 소감이다"라고 전했다.

이재명 대통령은 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 총회에서 기조연설 7번째 순서로 나서 'END 이니셔티브'를 발표했다. 이 대통령이 제시한 'END'는 교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization)의 약자다. 이 대통령은 "'END'를 중심으로 한반도에서의 적대와 대결의 시대를 종식해야 한다"고 강조했다.

다만 안 의원은 언뜻 평화적으로 보이지만, 비핵화를 마지막에 둔 것은 사실상 종전선언을 비핵화 이전에 먼저 추진하겠다는 의미로 해석된다고 전했다. 그는 "북한의 핵 보유를 기정사실화한 채 교류와 정상화를 먼저 추진한다면, 결국 분단 고착화와 통일 불가능으로 이어질 것"이라고 지적했다.

이어 "더 큰 문제는 이 구상이 북한 김정은의 요구와 정확히 일치한다는 점이다. 이재명 대통령이 말한 'END'는 평화의 시작이 아니라, 통일의 끝이 될 수 있다는 점에서 심각한 우려를 표명한다"라며 "지금 김정은은 회심의 미소를 짓고, 북한 주민들은 최악의 생활을 견디고 있을 것"이라고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



