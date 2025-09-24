한화자산운용, 운용업계 최초 영문 책임투자 보고서 발간

한화자산운용은 '책임투자 보고서 2024' 국문 및 영문판을 발간했다고 24일 밝혔다.

책임투자 보고서는 기관투자가의 책임투자 현황을 제시하고 스튜어드십 코드(Stewardship Code) 이행 결과를 충실하게 보고하기 위한 보고서다. 한화자산운용 홈페이지 내 스튜어드십 코드 섹션에서 누구나 열람할 수 있다.

보고서는 ▲경영비전, 책임투자 거버넌스 체계 ▲주요 상품 전략 및 성과, 스튜어드십 활동(의결권 행사) ▲ESG(환경·사회·지배구조)평가 ▲주주활동(Engagement) ▲주요 수상 및 인재육성 ▲ESG 사회공헌 실천 등을 소개하고 있다.

지난해 하반기 한화자산운용은 '대한민국 대표 글로벌 자산운용사'를 전사적 경영 목표로 수립했다. 영문 책임투자보고서 발간은 민간 자산운용 업계 최초로 글로벌 경쟁력을 높이고 투자자들의 정보 접근성을 개선했다.

국내와 마찬가지로 해외 스튜어드십 코드도 이행점검을 강화하는 추세다. 이에 따라 책임투자 현황을 충실히 보고 및 공시하는 것이 더욱 중요해지고 있다. 이를 위해 한화자산운용은 2021년 5월부터 국내 자산운용사 최초로 이사회 내 ESG위원회를 설립하는 등 책임투자에 앞장서고 있다.

2020년부터 주주서한을 보내고 있다. 지난해에는 산업안전 및 중대재해, 정보보안 등 시의적절한 주요 이슈뿐만 아니라 기후변화, 자연자본, 순환경제, AI윤리, 기업윤리(횡령, 배임 등), 기업가치(밸류업 공시) 등 다양한 ESG 테마를 가지고 73개 주요 기업에 주주서한을 발송했다. 기업들로부터 상세한 답변을 받는 등 적극적으로 소통함으로써 투자자로서 책임 있는 역할을 수행하고 있다. 지난해 말 ESG사무국을 신설하는 등 책임투자를 강화하고 있다.

이창주 한화자산운용 리스크관리실장은 "최근 크게 이슈가 되고 있는 정보보안 및 AI 윤리 테마에 대해 주주활동을 강화할 계획"이며 "영문 보고서를 정기적으로 발간하는 한편 보고서 내 콘텐츠를 다양화해 투자자에게 보다 깊이 있는 정보를 전달할 계획"이라고 말했다.





