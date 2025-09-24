본문 바로가기
'반도체 풍향계' 마이크론, 4분기 매출 46%↑…'어닝 서프라이즈'

김형민기자

입력2025.09.24 07:08

4분기 실적발표…매출 15조·영업익 5조
전년 동기 대비 각각 46%·126.6% 올라
D램 매출이 견인…70% 증가
내년 1분기도 호실적 확신 "독보적 위치"

미국 반도체 기업 '마이크론 테크놀로지'가 23일(현지시간) 발표한 2025 회계연도 4분기(6~8월) 실적에서 '어닝 서프라이즈'를 기록했다.


마이크론 테크놀로지의 노어 플래시

마이크론은 4분기에 매출 113억2000만달러(약 15조원), 조정 영업이익 39억6000만달러(약 5조원)를 기록했다고 밝혔다. 각각 전년 동기보다 46%, 126.6% 오른 수치다. 조정 주당순이익(EPS)은 3.03달러로 전년 동기 대비 156.8% 증가했다. 미국 월가가 전망한 마이크론의 매출과 EPS는 각각 111억2000만 달러, 2.87달러였는데, 이 역시도 크게 웃돌았다.

D램 매출이 호실적을 견인했다. 마이크론의 4분기 D램 매출은 전년보다 약 70% 증가한 89억8000만달러였다. 최근 D램 가격이 상승곡선을 그린 영향이 컸던 것으로 풀이된다. 반면 낸드는 전년보다 5% 감소한 22억5000만달러로 다소 주춤했다. 사업부별로는 클라우드 메모리 부문 매출이 45억4300만 달러로 전년 대비 213.6% 급증했다. 모바일 & 클라이언트는 37억6000만 달러로 24.5% 증가, 자동차 & 임베디드 부문은 14억3400만 달러로 16.6% 늘었다.


마이크론은 내년 1분기(2026 회계연도 1분기)에도 고공행진을 이어갈 것이라 확신했다. 매출 가이던스를 122억~128억 달러로 제시했다. 조정 EPS도 3.60~3.90달러로 전망했다. 산제이 메흐로트라 마이크론 CEO는 "미국 내 유일한 메모리 제조업체로서, 마이크론은 앞으로 다가올 AI 기회를 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있다"고 강조했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
