李대통령, 20분 유엔총회 연설…'대한민국' 33번, '평화' 25번 외쳤다

회색 사선무늬 넥타이에 태극기 배지 달고 연단 올라

"대한민국 국제사회 완전 복귀"·"흡수통일 추구하지 않겠다" 등 대목에선 박수 터져나와

이재명 대통령은 23일(현지시간) 20분 동안 진행된 유엔(UN)총회 기조연설에서 '대한민국'을 33번, '평화'를 25번, '민주주의'를 12번, '한반도'를 8번 언급했다.

미국 뉴욕 맨해튼 유엔본부에서 요르단 압둘라 2세 국왕에 이어 7번째로 기조연설에 나선 이 대통령은 이날 오후 12시 49분 남색 정장에 회색 사선 무늬 넥타이, 태극기 배지를 달고 연단에 올랐다.

연설은 각국 정상에게 통상적으로 배정되는 연설 시간 15분을 넘겨 20분 동안 진행됐다. 앞서 윤석열 전 대통령은 2022년 15분, 문재인 전 대통령은 22분 동안 연설을 했다.

이 대통령은 이날 '12·3 비상계엄 사태'를 극복하고 '민주 대한민국'의 완전한 국제사회 복귀를 선언하는 한편 교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization)의 첫 글자를 딴 '엔드(END) 이니셔티브'를 제시하며 새로운 한반도 평화 구상을 발표했다. 또 유엔 중심 다자주의를 강화해야 한다면서 글로벌 책임 강국으로 역할을 다하겠다고 하는 한편 인공지능(AI)으로 인한 위협에 대응하고자 경주 APEC서 'APEC AI 이니셔티브' 비전 공유하겠다고도 밝혔다.

연설 도중 대한민국의 완전한 국제사회 복귀를 선언한 대목과 흡수통일을 추구하지 않고 대립과 적대 행위를 하지 않겠다고 한 대목에서는 박수가 터져 나오기도 했다. 이 대통령이 "함께하는 더 나은 미래'(Better Together)의 새 길을 향해, 우리 대한민국이 맨 앞에서 담대하게 나아가겠다"고 말한 대목에서도 나온 박수를 더해 모두 세 차례의 박수를 받았다.

이 대통령은 유엔이 직면한 현안과 관련해 "유엔을 창설한 선각자들의 지혜에, 그리고 대한민국 국민이 증명한 길에 답이 있다. 방법은 하나, '더 많은 민주주의'"라고 강조하면서 오른손 검지손가락을 들어 올리기도 했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>