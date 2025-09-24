'新 한반도 평화구상' 李대통령 "'END 이니셔티브'로 한반도 새 시대 열겠다"(종합)

이재명 대통령, 유엔총회 7번째 연설자로 나서

교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization) 제시

"적대와 대결의 시대 종식(END)하고, '평화공존과 공동 성장' 새 시대 열어야"

유엔 중심의 다자주의를 강화 강조…"글로벌 책임 강국 역할" 다하겠다

"12·3 친위쿠데타 극복, 국제사회 완전 복귀" 선언

AI 안보 위협·기후위기에 국제 공조 강조

"경주 APEC서 'APEC AI 이니셔티브' 비전 공유하겠다"

이재명 대통령이 23일(현지시간) 제80차 유엔총회 기조연설에서 한반도 평화 프로세스의 새 틀로 'END(Exchange·Normalization·Denuclearization) 이니셔티브' 구상을 밝히고 세계 평화와 번영에 기여하기 위한 책임과 역할을 다하겠다고 했다. 이 대통령은 "가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태"라며 "교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization), 즉 'END'를 중심으로 한 포괄적 대화로 한반도에서 적대와 대결의 시대를 종식(END)하고, '평화공존과 공동 성장'의 새 시대를 열어나가야 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 7번째 기조연설자로 나서 남북 간 신뢰 회복을 첫걸음으로 제시하며 "대한민국 정부는 상대의 체제를 존중하고, 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며, 일체의 적대 행위를 할 뜻이 없음을 다시 한번 분명히 밝힌다"면서 이런 구상을 밝혔다. 이 대통령이 'END 이니셔티브' 구상을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

그러면서 이 대통령은 "취임 직후 대북 전단 살포와 대북 방송 중단 등의 조치를 선제적으로 취했다"며 "앞으로 우리 정부는 남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 회복의 길을 일관되게 모색할 것"이라고 했다. 이어 이 대통령은 "남북 관계 발전을 추구하면서, 북미 사이를 비롯한 국제사회와의 관계 정상화 노력도 적극 지지하고 협력하겠다"고 말했다. 비핵화와 관련해서도 "핵과 미사일 능력 고도화 '중단'부터 시작해, '축소'의 과정을 거쳐 '폐기'에 도달하는 실용적, 단계적 해법에 국제사회가 지혜를 모아야 한다"고 재차 언급했다.

"친위쿠데타 극복하고 민주주의 회복…국제사회 완전 복귀" 선언

이 대통령은 또 한국이 지난해 말 민주주의를 뒤흔든 '12·3 비상계엄'을 극복하고 국제사회에 완전히 복귀했다고 선언했다. 이 대통령은 "한때 민주주의와 평화가 위기에 처했지만, 대한민국은 그때마다 불굴의 저력으로 일어섰다"면서 "친위쿠데타로도 민주주의와 평화를 염원하는 대한국민의 강렬한 의지를 꺾을 수 없었다"고 말했다.

이 대통령은 "지난 겨울, 내란의 어둠에 맞서 대한민국 국민들이 이뤄낸 '빛의 혁명'은 유엔 정신의 빛나는 성취를 보여준 역사적 현장이었다"면서 '당신이 나를 밝은 쪽으로, 빛이 비치는 쪽으로, 꽃이 핀 쪽으로 끌고 가기를 바랍니다'라는 노벨문학상 수상자 한강 작가의 소설 <소년이 온다> 속 문장을 인용하기도 했다.

그러면서 이 대통령은 "대한민국은 민주주의를 향한 여정을 함께할 모든 이들에게 '빛의 이정표'가 될 것"이라며 "유엔총회에서, 세계 시민의 등불이 될 새로운 대한민국이 국제사회에 완전히 복귀했음을 당당히 선언한다"고 했다.

유엔 중심 다자주의 강화…"글로벌 책임 강국 역할"

이 대통령은 유엔 중심의 다자주의를 강화하기 위해서는 '더 많은 민주주의'가 필요하다고 했다. 이 대통령은 "같은 문제를 겪는 모든 국가가 이곳 유엔에 모여 함께 머리를 맞대는 '다자주의적 협력'을 이어 나갈 때, 우리 모두 평화와 번영의 밝은 미래로 나아갈 수 있을 것"이라며 유엔 사무총장이 제시한 '유엔80 이니셔티브'가 유엔의 진화와 발전을 이뤄낼 비전으로 자리 잡길 기대한다고 했다. 유엔 안전보장이사회와 관련해서는 "변화된 국제환경을 반영해 비상임이사국을 확대하고, 효과성과 대표성을 제고할 수 있길 희망한다"고 말했다.

유엔이 표방하는 자유와 인권, 포용과 연대의 가치를 굳건히 수호하는 글로벌 책임 강국의 역할을 다하겠다고도 밝혔다. 이 대통령은 "대한민국에 거주하는 내외국인 모두가 사회의 동등한 구성원으로서 삶의 모든 현장에서 존중받을 수 있도록, 제도와 문화를 더욱 발전시켜 나가고자 한다"면서 "대한민국은 인권 존중의 가치를 실현하면서 국제사회와의 협력을 강화하고 또 주도할 것"이라고 말했다.



지속 가능한 미래를 향한 다자주의적 협력의 길에 '민주 대한민국'이 앞서가겠다는 다짐도 전했다. 이 대통령은 "어려운 시기일수록, 인류 보편 가치에 대한 믿음이라는 유엔의 기본 정신으로 돌아가야 한다"면서 "미래의 인류가 살아갈 더 나은 세계를 위해 오늘의 우리는 더 협력하고, 더 신뢰하고, 더 굳게 손잡아야 한다. 민주 대한민국이 앞서가겠다"고 했다.

AI 안보 위협·기후위기에 국제 공조 강조…"경주 APEC서 'APEC AI 이니셔티브' 비전 공유하겠다"

인공지능(AI)이 이끄는 변화에 대해서는 능동적으로 대응해 혁신과 번영의 토대를 세워야 한다고도 했다. 이 대통령은 AI 기술이 안보 역량을 결정하고 사이버 공격이 국가 안보를 위협하는 시대에 '보이는 적'을 넘어 '보이지 않는 적'과 맞서야하는 점을 강조하면서 "AI 시대의 변화에 수동적으로 끌려다니면 양극화와 불평등 심화라는 디스토피아를 맞이할 것"이라고 말했다. 이 대통령은 "그러나 변화에 능동적으로 대처한다면 높은 생산력을 동력 삼아 혁신과 번영의 토대를 세우고, 직접 민주주의를 강화하는 유용한 기반을 만들 수 있다"고 강조했다.

그러면서 10월 말 경주에서 열릴 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 'APEC AI 이니셔티브'를 통한 AI 미래 비전을 공유할 계획이라고 밝혔다. 이 대통령은 "첨단기술 발전이 인류의 보편적 가치에 기여하는 '모두를 위한 AI'의 비전이 국제사회의 '뉴노멀'로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"면서 "AI가 주도할 기술혁신은 기후 위기 같은 전 지구적 과제를 해결할 중요하고 또 새로운 도구가 될 것"이라고 말했다. 이 대통령은 24일 안전보장이사회 의장으로 주재하는 공개토의 자리에서도 AI의 책임 있는 이용을 촉진하는 국제사회 노력의 필요성에 대해 논의할 계획이다.

또 기후위기·에너지 전환·해양 연대를 강화하겠다고 했다. 이 대통령은 "과학기술과 디지털 혁신을 활용해 에너지 효율을 높이고, 재생에너지 비중을 확대하면서 '에너지 대전환'을 추진하고 있다"며 "올해 안으로 책임감 있는 '국가 온실가스 감축목표'를 제출해 국제사회의 단합된 의지에 동참할 것"이라고 밝혔다. 또 "2028년 칠레와 공동 개최하는 '제4차 유엔 해양총회'에서도 지속 가능한 해양 발전을 위한 실질적 연대를 구축할 것"이라고 했다.

이어 글로벌 개발 거버넌스 개혁에 대한 생각도 전했다. 이 대통령은 지속가능발전목표(SDGs) 이행과 글로벌 개발 재원과 관련해 "글로벌 개발 거버넌스를 구조적으로 개혁하는 동시에 재원의 질을 높이는 방향으로 나아가야 한다"면서 "'원조받던 나라'에서 '원조하는 나라'로 성장하고 도약한 대한민국의 사례가 더 많이 나오도록 함께 힘을 모아주실 것으로 믿는다"고 말했다.

마지막으로 이 대통령은 "어려운 시기일수록, 인류 보편 가치에 대한 믿음이라는 유엔의 기본 정신으로 돌아가야 한다"며 "국경과 언어, 문화적 차이를 넘어 K-컬처가 전 세계인을 하나로 연결하고 있다. 평화공존과 공동 성장'이라는 한반도의 새 시대를 향해, '함께하는 더 나은 미래'(Better Together)의 길을 향해, 우리 대한민국이 맨 앞에서 담대하게 나아가겠다"고 했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



