본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 롯데카드 개인정보 유출사태 관련 대책 간담회

김현민기자

입력2025.09.23 11:29

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 롯데카드 개인정보 유출사태 관련 대책 간담회
AD
원본보기 아이콘

23일 국회에서 국민의힘 주최로 '롯데카드 개인정보 유출사태, 피해자 보호 방안 및 재발 방지 대책 간담회'가 열리고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기