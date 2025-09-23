이노공 전 법무부 차관이 23일 서울 서초구에 위치한 채 상병 특검 사무실로 피의자 신분으로 출석하고 있다. 이 전 차관은 이종섭 전 국방부 장관에 대해 인사 검증을 한 뒤 적격 결정을 내린 사실에 관여했을 것으로 특검은 판단하고 있다.
[포토] 이노공 전 법무부 차관, 해병특검 출석
2025년 09월 23일(화)
