[포토] 이노공 전 법무부 차관, 해병특검 출석

이노공 전 법무부 차관이 23일 서울 서초구에 위치한 채 상병 특검 사무실로 피의자 신분으로 출석하고 있다. 이 전 차관은 이종섭 전 국방부 장관에 대해 인사 검증을 한 뒤 적격 결정을 내린 사실에 관여했을 것으로 특검은 판단하고 있다.







<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>