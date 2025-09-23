본문 바로가기
[특징주]HD현대일렉트릭, 美 초고압 변압기 수주에 3%대↑

이승진기자

입력2025.09.23 10:22

HD현대일렉트릭 이 23일 장초반 강세다. 미국서 초고압 변압기를 대규모 수주하자, 투심이 몰린 것으로 풀이된다.


[특징주]HD현대일렉트릭, 美 초고압 변압기 수주에 3%대↑
이날 오전 10시18분 기준 HD현대일렉트릭은 전 거래일 대비 2만원(3.42%) 오른 60만5000원에 거래되고 있다. 이날 장 중 62만4000원까지 오르며 52주 신고가를 경신하기도 했다.

전날 HD현대일렉트릭은 미국 텍사스 최대 전력 회사와 약 2778억 원 규모의 765kV 초고압 변압기 및 리액터 총 24대에 대한 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.


이번 계약은 창사 이래 단일 계약 기준 최대 규모 수주로 공급 물량은 2029년에 인도된다. 2027년 예정된 미국 알라바마 공장 증설을 통해 765kV 변압기 생산 능력을 확대, 북미 현지 수요에 적극적으로 대응할 예정이다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
