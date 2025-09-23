[특징주]HD현대일렉트릭, 美 초고압 변압기 수주에 3%대↑

HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 604,000 전일대비 19,000 등락률 +3.25% 거래량 82,639 전일가 585,000 2025.09.23 10:24 기준 관련기사 우크라이나 재건 사절단, HD현대 찾아…전후 협력 논의집 나갔던 외국인 9월엔 "바이 코리아"… 하이닉스 1.6조 '풀매수'[특징주]HD현대일렉트릭, 유럽시장 확대 기대감에 강세…사상 최고가 전 종목 시세 보기 close 이 23일 장초반 강세다. 미국서 초고압 변압기를 대규모 수주하자, 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

이날 오전 10시18분 기준 HD현대일렉트릭은 전 거래일 대비 2만원(3.42%) 오른 60만5000원에 거래되고 있다. 이날 장 중 62만4000원까지 오르며 52주 신고가를 경신하기도 했다.

전날 HD현대일렉트릭은 미국 텍사스 최대 전력 회사와 약 2778억 원 규모의 765kV 초고압 변압기 및 리액터 총 24대에 대한 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약은 창사 이래 단일 계약 기준 최대 규모 수주로 공급 물량은 2029년에 인도된다. 2027년 예정된 미국 알라바마 공장 증설을 통해 765kV 변압기 생산 능력을 확대, 북미 현지 수요에 적극적으로 대응할 예정이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>