"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

구로역서 의식 잃은 여성, 응급조치로 회복

"돕는게 먼저라 생각했다" 따뜻한 울림 전해

지하철에서 의식을 잃고 쓰러진 여성을 간호학과 대학생이 응급조치로 구해 따뜻한 울림을 주고 있다.

서울 구로역 환승 육교에 쓰러져 있던 여성의 모습.

23일 연합뉴스에 따르면 지난 17일 오후 5시45분쯤 서울 구로역 환승 육교에서 한 여성이 갑자기 중심을 잃고 쓰러졌다. 퇴근 시간대라 행인들은 많았지만 대부분 그냥 지나치거나 바라볼 뿐 누구도 선뜻 나서지 않았다.

그때 이 여성에게 다가간 사람이 있었다. 부천대학교 간호학과 3학년에 재학 중인 백영서씨(24)였다. 백 씨는 곧바로 여성의 의식과 맥박을 확인한 뒤 호흡을 원활하게 하기 위해 상의를 풀어주고 앉은 자세를 취하도록 도왔다. 이후 약 30분 동안 곁을 지키며 상태를 살핀 결과 여성은 의식을 회복했고 감사 인사를 전한 뒤 열차를 타고 이동했다.

상황을 지켜본 한 시민은 "다들 술 취한 사람으로 생각해 바라만 보고 있었는데 학생의 행동을 보고 부끄럽고 마음의 울림을 느꼈다"고 말했다.

부천대학교 간호학과 백영서 학생.

백 씨는 "주변에서는 취객으로 생각하는 분위기였지만 가까이 가보니 얼굴이 창백하고 땀이 흥건했으며 호흡도 거칠었다"며 "간호학을 전공하는 학생으로서 '내가 필요할 수 있겠다'는 생각이 들었다"고 설명했다. 그는 "아직 학생이고 면허도 없어 걱정됐지만 그 순간에는 돕는 게 먼저였다"고 덧붙였다.

최근 학교에서 호흡기·심혈관계 수업을 듣고 기본 심폐소생술(BLS) 교육도 수료한 덕분에 당황하지 않고 응급조치를 떠올릴 수 있었다고 한다.

백 씨는 "여성이 제 손을 꼭 잡으며 '고마워요. 어떻게 보답하지. 이름이 뭐냐'고 말씀하신 게 기억에 남는다"며 "그 말을 듣고 저도 긴장이 풀리며 안도했다"고 했다.

사람을 살리는 일을 하고 싶어 간호학과에 진학했다는 그는 "공부하면서 간호사가 환자 곁에 가장 오래 머무는 존재라는 걸 알게 됐다"며 "환자에게 든든한 가장 든든한 존재로 기억되는 간호사가 되고 싶다"고 포부를 밝혔다.





박은서 인턴기자



