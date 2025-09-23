화이자, 멧세라 인수 확정…비만치료제 시장 ‘3강 구도’ 돌입

유망 바이오텍 인수에 10조 투입

미국 제약사 화이자가 비만치료제 개발 바이오텍 멧세라를 인수한다. 이번 인수로 글로벌 비만치료제 분야의 기존 강자였던 노보 노디스크, 일라이릴리에 이어 화이자가 가세하며 비만치료제 시장이 '3강 구도'로 재편될 수 있다는 전망이 나온다.

화이자는 22일(현지시간) 성명을 통해 멧세라를 최대 73억 달러(약 10조1616억원)에 인수한다고 발표했다. 멧세라 주식을 주당 47.50달러 현금에 매입하고, 임상 성과 등 특정 목표 달성 시 주당 22.50달러를 추가 지급하겠다고 밝혔다. 지난 19일 멧세라 종가 대비 약 43% 프리미엄이 붙은 가격으로, 화이자가 비만치료제 시장 진입에 사활을 걸고 있음을 보여준다. 인수 소식이 전해지자 뉴욕 증시에서 멧세라 주가는 하루 만에 60% 이상 급등했고, 화이자 주가도 1% 가량 상승했다.

화이자는 앞서 경구형 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드) 약물 '다누글리프론' 임상 실패 이후, 비만치료제 시장 진입을 위해 인수·합병 전략을 적극 추진해왔다. 멧세라는 최근 대형 제약사들 사이에서 주목을 받아온 차세대 비만치료제 개발사다. 투여 횟수를 월 1회로 줄인 장 호르몬 기반 GLP-1 주사제 'MET-097i'와 아밀린 유사체 기반 치료제 'MET-233i'가 주요 파이프라인이다. MET-233i는 단독 요법과 MET-097i와의 병용 요법 모두에서 임상시험이 진행되고 있으며, 1·2상 통합 임상에서 환자 체중을 36일 만에 최대 8.4% 감량시키는 결과를 냈다.

이번 인수를 통해 화이자는 경쟁사와의 기술 격차를 단숨에 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 GLP-1 단독 요법에서 벗어나 아밀린, GIP(위억제 수용체 펩타이드) 등 차세대 호르몬 병용 요법을 겨냥한 파이프라인을 동시에 보유하게 된 점은 향후 시장 판도에 중대한 변수가 될 전망이다. 크리스 보쇼프 화이자 최고과학책임자(CSO)는 "월 1회 투여는 체중 관리 효과뿐 아니라 환자의 편의성과 복약 순응도 측면에서 큰 장점을 가질 수 있다"고 밝혔다.

화이자가 10조원이 넘는 돈을 쏟아붓는 이유는 비만치료제 시장의 성장·수익성 때문이다. 현재 글로벌 비만치료제 시장은 노보 노디스크의 위고비, 일라이릴리의 마운자로·젭바운드 등이 주도하고 있다. 두 회사의 제품은 수년간 매출 성장을 견인하며 글로벌 제약업계 순위를 뒤흔들고 있다. 일라이 릴리는 올해 2분기 매출이 155억6000만달러(약 21조6595억원)로 전년 대비 38% 급증했고, 노보 노디스크는 상반기 비만치료제 매출만 388억 덴마크 크로네(약 8조5402억원)를 기록했다. 글로벌 시장조사기관인 그랜드 리서치 뷰에 따르면 글로벌 비만 치료제 시장 규모는 지난해 159억 2000만달러(약 22조1606억원)로 평가됐으며, 2030년까지 605억3000만달러(약 84조2577억원)에 이를 것으로 예상된다. 올해부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 22.31%에 달할 전망이다.





