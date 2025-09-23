본문 바로가기
경기일반

'7년 만에 우승' 박성국, 세계랭킹 1701위→641위

노우래기자

입력2025.09.23 01:00

골프존 오픈 우승 랭킹 포인트 획득
셰플러, 매킬로이, 헨리 톱 3 포진
임성재 33위, 김시우 60위, 안병훈 72위

박성국이 세계랭킹 641위로 올라섰다.

박성국이 골프존 오픈 우승 직후 환호하고 있다. KPGA 제공

박성국이 골프존 오픈 우승 직후 환호하고 있다. KPGA 제공

21일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 0.20점을 받아 지난주 1701위에서 1060계단이나 도약했다. 전날 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 골프존 오픈(총상금 10억원)에서 4타 차 우승을 차지해 포인트를 쌓았다. 2018년 10월 현대해상 최경주 인비테이셔널 이후 7년 만의 투어 2승째, 우승 상금은 2억원이다.


스코티 셰플러(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드)는 변함없이 1~2위를 지켰다. 러셀 헨리 3위, 잰더 쇼플리, 저스틴 토머스(이상 미국)는 3~5위에 자리했다. 한국은 임성재 33위, 김시우 60위, 안병훈 72위, 김주형은 86위다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
