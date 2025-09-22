"주 3회 먹으면 사망 위험 1.5배↑"…국물 싹 비우면 위험한 日국민음식

日 연구팀 "국물 나트륨 탓…적당히 즐겨야"

"국물 절반 남기고, 채소로 균형 잡아라"

일본에서 대표적인 국민 음식으로 통하는 라멘을 주 3회 이상 먹을 경우 사망 위험이 주 1~2회 섭취하는 사람보다 1.5배 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

일본 TV아사히 계열 ABC TV 등에 따르면 지난달 야마가타대학과 야마가타현립 요네자와영양대학 공동연구팀은 46세~74세 남녀 6725명을 대상으로 라멘 섭취 빈도와 사망 위험의 관계를 추적 조사해 발표했다.

연구 결과, 라멘을 주 3회 이상 먹는 사람은 주 1~2회 먹는 사람보다 사망 위험이 1.52배 높은 것으로 나타났다.

연구팀은 라멘 섭취 빈도를 '월 1회 미만', '월 1~3회', '주 1~2회', '주 3회 이상'으로 나눠 사망 위험을 비교했다. 분석 결과, 사망 위험이 가장 낮았던 그룹은 '주 1~2회'였다. 이를 기준으로 '월 1회 미만'은 1.43배, '월 1~3회'는 1.09배, '주 3회 이상'은 1.52배로 나타났다.

연구팀은 라멘 과다 섭취로 위암·심장병·뇌졸중 위험이 높아질 수 있으며, 이는 라멘에 들어 있는 나트륨이 주요 원인일 가능성이 크다고 지적했다. 일본 후생노동성이 권고하는 하루 소금 섭취량은 남성 7.5g, 여성 6.5g이지만, 시중 라멘 한 그릇의 소금은 약 7.7g에 달한다.

라멘 섭취로 사망 위험이 특히 높은 유형으로 ▲남성 ▲70세 미만 ▲국물을 절반 이상 마시는 사람 ▲술을 자주 마시는 사람을 꼽았다. 젊은 남성은 곱빼기·토핑·밥을 함께 곁들이며 나트륨 섭취가 더욱 늘어나는 경향이 있다고 연구팀은 설명했다.

라멘과 달리 메밀국수(소바)의 소금은 6.3g, 우동은 7.0g으로 비교적 낮았다. 하지만 연구팀은 "국물 섭취에 주의해야 한다"고 밝혔다. 야마가타대 의대 이마다 쓰네오 교수는 ABC TV를 통해 "라멘은 나쁜 음식이 아니다. 다만 국물에 나트륨이 집중돼 있어 무심코 과다 섭취할 수 있다"며 주의를 당부했다.

이마다 교수는 라멘을 즐기더라도 먹는 방법과 빈도를 신경 써야 한다고 강조했다. 그는 ▲국물을 절반 이상 남길 것 ▲주 1~2회 섭취로 조절할 것 ▲채소·야채 음료 등으로 칼륨을 보충할 것을 권장했다. 이마다 교수는 "배가 부른 상태에서 먹는 '마무리 라멘'은 과식의 전형"이라며 "짠 국물을 배출하려면 채소로 균형을 맞추는 것이 좋다"고 조언했다. 그러면서 "라멘은 오히려 적당히 즐길 때 건강에 긍정적인 영향을 줄 수 있다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>