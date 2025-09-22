본문 바로가기
호반산업, 물적분할 추진…지주사 '에이치비호반지주' 설립

오수연기자

입력2025.09.22 21:27

호반산업이 주거용 건물 건설 사업을 분할하고 '에이치비호반지주'로 사명을 변경해 지주회사로 전환한다.


22일 호반산업은 주거용 건물 건설업을 단순·물적분할 해 분할신설회사(호반산업)를 설립한다고 공시했다.

호반그룹 사옥 전경.

호반그룹 사옥 전경.

분할존속회사는 '에이치비호반지주'로 상호를 변경하고 지주회사가 된다.

이번 회사 분할 결정은 기업가치를 제고하기 위해서다.


호반산업은 공시에서 지주사가 그룹 사업의 성장과 사업재편을 이끌고 사업간 시너지를 제고할 것으로 기대했다. 또 신규 사업 기회를 적극적으로 발굴, 육성하는 등 지주 회사 역할에 집중할 것으로 내다봤다.


분할신설회사는 분할 대상 사업 부문에 대해 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정으로 국내외 성장 및 경쟁력 강화에 주력해 경영효율성을 극대화할 계획이라고 밝혔다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
