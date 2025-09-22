본문 바로가기
[포토] '여사님이 앞으로, 실장님이 앞으로'

윤동주기자

입력2025.09.22 11:47

수정2025.09.22 11:49

김혜경 여사와 강훈식 비서실장이 22일 서울 공항에서 공군 1호기로 이동하며 이재명 대통령 옆자리를 양보하고 있다. 2025.09.22 윤동주 기자

김혜경 여사와 강훈식 비서실장이 22일 서울 공항에서 공군 1호기로 이동하며 이재명 대통령 옆자리를 양보하고 있다. 2025.09.22 윤동주 기자

김혜경 여사와 강훈식 비서실장이 22일 서울 공항에서 공군 1호기로 이동하며 이재명 대통령 옆자리를 양보하고 있다. 2025.09.22 윤동주 기자

김혜경 여사와 강훈식 비서실장이 22일 서울 공항에서 공군 1호기로 이동하며 이재명 대통령 옆자리를 양보하고 있다. 2025.09.22 윤동주 기자

김혜경 여사와 강훈식 비서실장이 22일 서울 공항에서 공군 1호기로 이동하며 이재명 대통령 옆자리를 양보하고 있다.


취임 후 첫 유엔 총회 참석하는 이 대통령은 현지 시간으로 22일 뉴욕에 도착, 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)와 미국 상·하원 의원단 등을 접견하는 것으로 3박 5일간의 일정을 시작,23일에는 유엔총회 기조연설을 할 예정이다.





윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr
