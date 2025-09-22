[클릭 e종목]"소프트캠프, 해킹 막는 RBI 솔루션 러브콜 지속"

독립리서치 밸류파인더는 22일 소프트캠프 소프트캠프 258790 | 코스닥 증권정보 현재가 1,313 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,010 2025.09.22 개장전(20분지연) 관련기사 소프트캠프, 시장 전략 세미나 개최소프트캠프-마크애니, MOU…"보안 시장 공동 공략"[특징주] 탄핵심판 하루 앞두고 이재명 테마주 급등 전 종목 시세 보기 close 에 대해 최근 발생한 롯데카드 해킹 등 해킹 슈퍼 사이클 속 해킹 막는 RBI(원격 브라우저 격리)솔루션 러브콜이 지속돼 주목이 필요하다고 분석했다.

지난 18일 롯데카드는 피해 사실을 공개하고 대국민 사과를 진행했다. 회원 297만명의 개인정보가 유출돼 직접적 피해 우려가 큰 상황이다. 더 큰 문제는 최초 사고 발생일로부터 17일이나 지난 후 외부 공격의 흔적을 발견했다는 점인데 올해 들어 SK텔레콤, 예스24, KT 등의 사태로 보안 위협이 지속되고 있다. 이에 해당 부분을 방지할 수 있는 대안에 많은 관심이 쏠리고 있다

소프트캠프는 현재 RBI(원격 브라우저 격리)솔루션을 공공 및 금융부문에 공급하고 있다. RBI는 조직 내부에서 외부 생성형 AI 서비스를 이용하거나 인터넷을 사용하면서도 보안 유해 요소를 차단할 수 있는 솔루션이다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "소프트캠프의 솔루션은 기존 망을 그대로 두면서 외부망에 안전하게 접속할 수 있다는 장점 덕에 공공부문 고객들이 많이 찾는 것으로 알려져 있다"며 "현재 해킹 슈퍼사이클 속 해당 솔루션은 기업고객들의 선호 선택지가 될 수 있다"고 분석했다.

또한 이 연구원은 "지난 6월 발생했던 횡령 및 배임 관련 이슈는 모두 해소된 상황"이라며 "더불어 비수기에 해당하는 지난 2분기에는 기업 고객들의 구독증가와 판매가격 정상화 등으로 흑자전환에 성공하기도 해, 점차 수익성이 회복되고 있다는 점에도 주목할 만하다"고 덧붙였다.





장효원 기자



