"차라리 퇴사하고 다시 시험 칠게요"…불만 폭발한 고용부 9급, 왜?

7급 공개경쟁채용시험에 1만2000여명 몰려

“보상과 승진 체계 개선부터”…현장서 불만도

근로감독·산업안전 분야 국가공무원 7급 공개경쟁채용시험에 1만2000여명이 몰린 것으로 확인됐다. 그러나 고용노동부 내부에서 승진 적체와 보상 체계 미비로 인한 불만의 목소리가 나오고 있어 단순한 인력 확충으로 현장 문제를 해결하기 어렵다는 지적이 제기된다.

인사혁신처는 지난 15~19일 접수 마감 결과 500명 모집에 총 1만2290명이 지원해 평균 경쟁률은 24.6대 1을 기록했다고 20일 밝혔다.

직군별로는 행정직군이 47.1대 1, 과학기술직군이 9.6대 1이었다. 특히 행정직(일반행정)은 91명 선발에 6147명이 몰려 67.5대 1로 가장 치열했다. 지원자 평균 연령은 30.7세였으며 20대가 절반 이상을 차지했다. 여성 비율이 51.6%로 남성보다 다소 높았다.

이번 대규모 채용은 지난 6월 이재명 대통령의 지시에 따른 것이다. 고용부는 현재 3100명 수준인 근로감독관을 2028년까지 1만명으로 늘린다는 목표를 세웠으며, 내년도 예산안에는 올해보다 1300억원 늘어난 인건비가 반영됐다.

그러나 현장에서는 단순 증원이 아니라 현장 난이도에 맞는 보상과 승진 체계 개선이 시급하다는 지적이 나오고 있다. 최저임금 수준의 보수, 민원 강도, 승진 불확실성 등의 문제가 해결되지 않은 상황에서 또다시 7급을 대거 채용하는 것은 모순이라는 것이다.

실제로 올해 9급 공채에서 고용노동부에 배치된 합격자 249명 중 61명(24.5%)이 이미 임용을 포기한 것으로 나타났다. 지난해와 2023년 모두 1명 수준의 이탈에 불과했던 점을 고려하면 이례적이다. 차라리 퇴직 후 다시 시험에 도전하겠다는 일부 직원들까지 있는 것으로 알려졌다.

문재인 정부 시절에도 매년 수백 명의 근로감독관이 충원됐지만, 인건비 총액 관리와 직급 구조 조정이 겹치면서 승진 병목이 누적됐다. 이에 따라 역량과 경험이 부족한 경력 3년 미만의 감독관들로 현장이 채워지면서 불만의 목소리가 나왔다.

한편 근로감독·산업안전 7급 공채 1차 시험은 오는 11월 15일 서울·부산 등 5대 도시에서 실시되며, 합격자는 12월 17일 발표된다.





