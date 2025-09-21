본문 바로가기
경찰, 수성못 '총상 사망' 대위 휴대전화 포렌식

최태원기자

입력2025.09.21 15:32

유족 참관 아래 진행

총상을 입고 숨진 육군 대위 사건과 관련해 경찰이 포렌식 절차를 진행한다.


지난 2일 대구 수성구 수성못 인근에서 현역 육군 대위가 총상을 입고 사망한 채 발견된 가운데 사건 현장에서 육군수사단과 경찰이 현장조사를 벌이고 있다. 연합뉴스

지난 2일 대구 수성구 수성못 인근에서 현역 육군 대위가 총상을 입고 사망한 채 발견된 가운데 사건 현장에서 육군수사단과 경찰이 현장조사를 벌이고 있다. 연합뉴스

21일 경북경찰청에 따르면 형사기동대는 오는 22일 휴대전화 디지털 포렌식 절차를 진행한다. 유족 역시 지켜볼 수 있도록 한다는 입장이다.

숨진 류모 대위(33) 휴대전화에는 유서상 괴롭힘 가해자로 지목된 상관 등의 폭언이 녹음된 것으로 알려졌다. 경찰은 현장 정황과 유서, 포렌식 분석 결과 등을 토대로 관련자 진술을 받을 방침이다.


경찰 관계자는 "수사의 신뢰성을 확보하기 위해 유족이 포렌식 절차를 확인할 수 있도록 조치했다"고 했다.


한편 경찰은 지난 19일 대구 북부경찰서에서 류 대위 부친을 참고인 신분으로 조사하기도 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
