한국자산관리공사 대구경북지역본부, 울릉군 지역인재육성 장학금 기탁

한국자산관리공사 대구경북지역본부는 지난 18일 지난해에 이어 올해에도 울릉군을 방문해 울릉군교육발전위원회(이사장 한익현)에 우리 지역의 교육 발전과 인재 양성을 위해 장학금 200만원을 기탁했다.

한국자산관리공사 대구경북지역본부가 울릉군 지역인재육성을 위한 장학금을 기탁했다. 울릉군 제공

이날 기탁식에는 한국자산관리공사 한창수 대구경북지역본부장, 울릉군교육발전위원회 남한권 이사가 대표로 참석했다.

한국자산관리공사는 금융회사 부실채권 인수, 정리·기업구조조정업무, 금융 취약계층의 재기지원, 국유재산관리·체납조세정리 업무를 수행하고 있는 준정부기관이다.

한창수 본부장은 이날 기탁식에서 "울릉군 학생들이 어려운 여건 속에서도 각자의 꿈을 향해 성실히 노력하는 모습이 큰 감동을 주었다"며 "이번 장학금이 학생들이 밝은 미래를 설계하는 데 조금이나마 도움이 되기를 바란다"라고 말했다.

이에 남한권 이사(울릉군수)는 "이렇게 매년 울릉군을 방문해 장학금을 기탁해주시는 한국자산관리공사 대구경북지역본부에 진심으로 감사드리며, 지역의 교육 발전과 우수 인재 양성을 위해 소중하게 사용하겠다"라고 고마움을 전했다.





영남취재본부 김철우 기자



