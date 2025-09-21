본문 바로가기
양산시, 올해 하반기 '아이돌보미 집담회' 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.21 09:52

아이돌봄 역량 향상 위한 인·적성검사와 실무중심 모둠활동

경남 양산시는 19일부터 22일까지 여성복지센터 4층 다목적홀에서 아이돌보미 집담회를 개최했다.

아이돌보미 집담회. 양산시 제공

이번 집담회는 아이돌보미 160명을 대상으로 총 5개 조로 나눠 진행되며, 아이돌봄서비스의 질적 향상을 도모하고 아이돌보미 간의 소통과 역량 강화를 위해 마련됐다.


집담회에서는 인·적성 전수 검사를 통해 아이돌보미로서의 적합성을 진단하고, 실제 돌봄현장에서 빈번히 발생하는 아이 떼쓰기, 안전사고, 형제간 갈등 등에 대한 모둠활동을 통해 실무 능력을 강화할 예정이다.

이성미 여성청소년과장은 "아이돌보미는 단순한 돌봄 인력이 아닌, 아이들의 정서적·신체적 성장을 이끄는 중요한 파트너"라며 "이번 집담회를 통해 돌보미들의 전문성을 높이고, 양산시 아이돌봄서비스의 신뢰도를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.


아이돌봄 지원사업은 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하는 사업으로 정부지원은 읍·면·동 행정복지센터에 방문 또는 복지로 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
