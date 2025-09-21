본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

가야시대서 놀아요… 복천박물관, 유아 프로그램 '복천 꿈 놀이터'

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.21 07:10

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산 복천박물관이 6~7세 유아 단체를 위한 맞춤형 교육프로그램 '복천 꿈 놀이터'를 오는 10월부터 운영한다.


이 프로그램은 부산 대표 고대 가야 유적지인 복천동 고분군에서 출토된 중요 유물을 주제로 기획됐다. 올해는 국가 지정 문화유산인 금동관(보물)을 소재로, 동화 구연·왕관 비교 관찰·금동관 만들기 체험 등으로 꾸려진다. 유아 발달 단계에 맞춰 2019년 개정 누리과정과 연계해 교육적 효과와 체험의 즐거움을 함께 얻을 수 있도록 설계했다.

교육은 10~11월 3·4주차 금요일에 1일 2회 진행되며 오전 10시 30분과 11시 30분에 각각 50분간 열린다. 회당 정원은 25명이며 참가비는 무료다. 신청은 9월 22일 오전 10시부터 복천박물관 누리집에서 선착순으로 받는다.


성현주 복천박물관장은 "유아기에 맞춘 교육을 통해 역사와 문화에 대한 관심을 키울 수 있도록 기획했다"며 "다양한 연령층을 아우르는 프로그램을 지속적으로 개발해 지역 사회 문화교육 거점 역할을 강화하겠다"고 말했다.

부산시청.

부산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전' "호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

호텔은 1300만원·아파트 베란다는 55만원…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전'

"'귀멸의 칼날' 보면 매국노?"…450만 관객 돌파 속 우익 논란 '솔솔'

"나 내일쯤 아플 듯?"…품앗이 진단서로 무단 결근한 공보의 대거 적발

美 유명가수 차에 방치된 10대 소녀 시신…연인 정황 나왔다

한국男 97% "日여성과 연애 의향있어"…女는 "글쎄요"

부산국제영화제 찾은 李대통령 부부, 영화 '극장의 시간들' 관람

채소·과일값 내리니 축산·수산물 들썩…추석 제수용품 평균 33만원

새로운 이슈 보기