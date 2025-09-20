공화 지지자마저…미국인 75% "미국 잘못된 길로 간다"

AP-NORC 여론조사

6월 조사 62%서 13%P ↑

미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각하는 미국인들이 많이 늘어났다는 여론 조사 결과가 나왔다.

19일(현지시간) AP통신은 이러한 결과를 담은 여론 조사 결과를 공개했다. 지난 11일부터 15일까지 AP통신과 시카고대학 여론조사센터(NORC)가 미국 내 성인 1183명을 대상으로 실시한 여론조사에서 '미국이 어떤 방향으로 가고 있다고 생각하는가'라는 질문에 "잘못된 방향으로 가고 있다"라고 답한 비율은 75%로 나타났다. 이는 3개월 전인 지난 6월 조사에서 같은 답변을 한 비율인 62%보다 13%P 늘어난 것이다. 미국이 올바른 방향으로 가고 있다고 답변한 비율은 24%에 불과했으며 지난 6월 조사(37%)보다 13%P 하락했다.

특히 공화당 지지층의 변화가 눈에 띈다. 공화당 지지자 중 6월 조사에서 29%만이 '미국이 잘못된 방향으로 가고 있다'고 답했으나 이번 조사에서는 같은 응답이 51%로 크게 상승했다. 공화당 지지자 중 '미국이 올바른 방향으로 가고 있다'고 답한 비율은 절반을 밑도는 49%였다. 지난 6월 조사에서는 이같이 답한 응답자가 70%였다.

민주 지지자 92% "미국 잘못된 방향으로 가고 있다"

공화당 지지자 사이에서도 연령대와 성별에 따라 답변에 차이가 있었다. 공화당 지지자 가운데 45세 미만의 응답자 중 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 답한 비율이 61%였지만, 45세 이상에서는 43%로 나타났다. 공화당 지지 여성 중에서 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 답한 비율은 60%로 남성(43%)보다 더 높았다.

민주당 지지자의 경우 '미국이 잘못된 방향으로 가고 있다'고 답한 비율은 92%로 나타나 6월 조사 때와 별 차이가 없었다.

AP는 이번 조사 결과에 대해 "공화당 지지자들의 국가 방향 전망이 악화한 이유는 정치적 폭력과 사회적 불화에 대한 우려가 계속되기 때문"이라고 분석했다. 이 밖에도 우파 활동가 찰리 커크 암살, 일자리와 가계 경제, 범죄 등에 대한 우려도 부정 전망의 요인으로 지목됐다.





