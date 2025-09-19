[포토] 민주당 창당 70주년 축사하는 정청래 대표

정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 창당 70주년 기념식 '국민과 함께, 당원과 함께 민주 70'에서 축사하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>