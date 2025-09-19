키움증권, REST API 통한 KRX금시장 거래 서비스 개시

키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 277,000 2025.09.19 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]키움증권, 증시 강세에 따른 수혜 기대에 6%↑…역대 최고가코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입키움증권, 앱테크 '포인트 서비스' 이용자 20만명 돌파 전 종목 시세 보기 close 은 REST API를 통한 KRX금시장 거래 서비스를 오픈했다고 19일 밝혔다.

키움 REST API는 투자자가 자신만의 트레이딩 전략을 자동매매 시스템으로 구현할 수 있도록 지원하는 웹 기반 프로그래밍 인터페이스 서비스다. 이번 서비스 오픈으로 키움증권은 기존 영웅문4(HTS), 영웅문 SF+(MTS)에 이어 REST API를 새로운 금현물 거래 채널로 확보하게 됐다.

API 투자자와 개발자들은 키움 REST API를 통해 손쉽게 KRX금시장 관련 시세 및 계좌 정보를 호출하고, 주문 실행까지 프로그래밍적으로 처리할 수 있게 됐다. 이를 통해 시장 상황에 맞춰 주식과 안전자산을 넘나드는 다양한 포트폴리오를 구성하고, 자동화된 자산 배분 전략을 실행하는 등 한층 더 정교하고 다각화된 투자가 가능해졌다.

KRX금시장을 통한 금현물 투자는 금 ETF 대비 세금과 비용 면에서 뚜렷한 장점을 가진다. 금 ETF는 매매 차익에 15.4%의 배당소득세가 부과된다. KRX금시장 매매차익은 비과세 혜택이 적용된다.

또한 연 0.15%~0.68% 수준의 운용보수가 있는 금 ETF와 달리 별도의 보유 비용이 없어 장기 투자에 더 효율적이다. 이 밖에도 1kg 단위로 실물 인출이 가능하다. 국제 금시세와 환율이 함께 가격에 반영되어 원화 약세 시 자연스러운 환헤지 효과도 기대할 수 있다. 다만, 실물 인출 시 수수료 및 부가세가 발생한다는 점도 고려해야 한다.

키움증권 관계자는 "최근 금 가격이 연일 상승세를 보이면서 안전 자산으로서의 가치가 더욱 부각되는 상황에서, 투자자들이 키움 REST API를 통해 KRX금시장을 본인만의 자동매매 전략에 쓰일 수 있도록 이번 서비스를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 투자자들의 다양한 금융서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라 설명했다.

새롭게 선보이는 KRX금시장 거래 API는 키움증권 REST API 홈페이지를 통해 상세한 명세서를 확인할 수 있다. 금현물 전용 계좌 등록 및 약관 동의 후 바로 이용 가능하다.





