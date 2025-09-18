본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

조국혁신당 "곡성군의원들, 군민 앞에 석고대죄해야"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.18 17:58

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

곡성·구례지역위 '논평'…"의원직 내려놓으라"

조국혁신당 "곡성군의원들, 군민 앞에 석고대죄해야"
AD
원본보기 아이콘

조국혁신당 곡성·구례지역위원회(위원장 박웅두)가 최근 곡성군청과 곡성군의회에 대한 경찰의 압수수색에 대해 "군민 앞에 석고대죄하라"며 강력 비판했다.


지역위원회는 18일 발표한 논평에서 "곡성군의회가 이제는 이전투구의 장이 됐다"고 지적했다. 그러면서 "내년 지방선거를 기다릴 게 아니라, 지금 당장 군의회를 해산하는 것이 마지막 예의일 것"이라고 강조했다.

경찰은 지난 17일 군의원과 건설업자 간 유착 의혹과 금품 수수 정황이 드러나자 곡성군청과 군의회를 압수수색했다.


지역위는 "군의원들이 청탁금지법 위반으로 이미 과태료 처분을 받고 건설업체 유착 의혹까지 불거졌지만, 군의회는 민간윤리특별자문위원회가 권고한 30일 출석정지보다도 가벼운 20일 출석정지 징계로 흐지부지 넘어갔다"며 "군민들에게 공식적인 사과조차 한 적이 없다"고 꼬집었다.


이어 "이번 압수수색은 변화와 혁신이 사라진 더불어민주당의 지방 권력 독점이 만든 결과다"며 "경쟁 없는 정치가 비리와 부패를 키워온 현실을 보여준다"고 비판했다.

지역위는 또 "곡성군의 명예를 실추시키고 지방자치 가치를 훼손한 군의원들은 군민 앞에 석고대죄하고, 지금이라도 의원직을 내려놓아야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

"크록스 금지에 12만원 썼는데…" 스타벅스 직원들 소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…1위 오른 '이것'

뚱뚱한 게 낫다?…'건강의 적' 반전 결과

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

혹평 쏟아지더니 반전…품절대란이라는 '이 모델'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

새로운 이슈 보기