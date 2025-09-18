한울본부, 바르게 걷기 원데이 클래스 ‘에너지아뜰리에’ 성료

장소불문! 내가 걷는 길이 런웨이

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지난 16∼17일 양일간 원데이 클래스 에너지아뜰리에 '올바른 자세로 바르게 걷기'를 진행했다.

이는 지난 7월 시행된 '퍼스널컬러 진단' 에너지아뜰리에 참가자들의 의견을 반영해 발굴한 프로그램이기에 더욱 의미가 있다.

모델 출신 전문강사 3명이 개인별 걸음걸이를 진단해 올바르게 걷는 방법을 피드백하고, 우리 건강에 미치는 영향에 대해서도 상세히 알려주는 콘텐츠로 구성했다.

총 60명의 울진 군민이 행사에 참여했고, 참가금은 네이버 해피빈 재단을 통해 '기아대책'에 기부된다.

한 참가자는 "20년간 허리 디스크 때문에 고통스러워 이번 프로그램을 신청했고 걸음걸이가 허리 건강에 얼마나 중요한지 알 수 있었다. 자세 교정만으로 디스크가 나을 수 있다는 희망적인 생각이 들었고, 이후에도 생활 속에서 체화시킬 수 있도록 연습하겠다"라고 말했다.

이세용 한울본부장은 "지난 회차의 '퍼스널컬러 진단'에 이어 건강 관련 프로그램으로 참여자들의 만족도가 높아 뿌듯하다. 다음에도 울진 군민들의 건강과 만족도까지 얻어갈 수 있는 좋은 프로그램을 발굴하고 제공할 것"을 약속했다.





