소프트캠프, 시장 전략 세미나 개최

소프트캠프는 협력사 대상 약 70여명을 초청해 국가 망 보안체계(N²SF) 1.0 발표의 의미를 살펴보고 새로운 시장 전략과 기회 확보를 위한 '소프트캠프 시장 전략 세미나(SOFTCAMP Market Strategy Seminar)'를 이달 17일 개최했다고 18일 밝혔다.

소프트캠프 배환국 대표가 17일 과천 DX타워 본사에서 진행된 '소프트캠프 시장 전략 세미나'에서 오프닝 스피치를 진행하고 있다. 소프트캠프 AD 원본보기 아이콘

세미나는 국가 망 보안체계 가이드라인 1.0 발표의 의미를 짚어보고, 시장에서 보다 구체적으로 적용될 수 있는 보안 환경 구현 방안을 논의해 기회를 모색하는 자리다. 보안 시장의 변화에 대해 파트너와 함께 기민하게 대응하고, 상생 협력을 위한 기회를 찾겠다는 취지다. 소프트캠프의 자회사 레드펜소프트의 새로운 제품 XSCAN Runtime 소개, 파트너 전용 포털 활용 안내 등도 진행했다.

구체적으로는 ▲N²SF 1.0 시대의 시작 보안 시장의 새로운 시작 ▲Runtime 기반 SBOM과 소프트웨어 가시성을 통한 공급망 보안 환경 강화 전략 ▲SSP(SOFTCAMP Support Portal)을 통한 파트너 협력 방안 안내 ▲파트너 의견 청취(Q&A) 등의 순서로 구성됐다.

레드펜소프트의 XSCAN Runtime은 서버에 설치된 경량 에이전트를 통해 실제로 실행 중인 소프트웨어의 취약점 정보와 변경 이력을 제공하는 차세대 서버 보안 솔루션이다. 실행 환경(Runtime) 기반 SBOM 생성과 소프트웨어 가시성 확보를 통한 공급망 보안 강화 전략으로 주목을 받았다. 차세대 서버 보안 솔루션을 통해 새로운 비즈니스 확장의 기회를 모색한다는 취지다.

소프트캠프 자체 파트너 전용 포털인 SSP(SOFTCAMP Support Portal)을 통한 협력 방안에 대해서도 실무 중심으로 구체적으로 소개했다. 소프트캠프와 파트너사 간의 탄력적인 공조체계로 파트너의 경쟁력 강화와 고객 지원 서비스 품질 향상에 박차를 가한다는 계획이다.

배환국 소프트캠프 대표는 "보안 시장의 큰 변곡점이 될 N²SF 가이드라인 1.0 을 파트너사와 함께 이해하고, 각 항목 구현에 필요한 보안솔루션과 시장 기회를 모색하는 상생협력의 의미있는 시간"이라며, "시장의 변화에 기민하게 대응하고, 미래성장의 원동력으로 파트너와 함께 성장할 수 있는 기회를 확대해나가겠다"고 말했다.





