코스피, 숨고르기 장세…3410선 마감

코스피가 기관과 외국인의 매도세에 밀려 하락 마감했다.

17일 코스피는 전일 대비 36.22포인트(1.05%) 하락한 3413.4에 거래를 마쳤다. 거래량은 3억2194만주로, 거래대금은 11조1076억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 3063억원, 352억원을 순매도한 반면 개인은 2500억원을 순매수했다. 선물시장에서는 외국인이 1조365억원을 순매도한 반면 기관과 개인은 각각 8945억원, 1442억원을 순매수했다. 프로그램매매는 차익거래에서 430억원의 순매도가, 비차익거래에서 2347억원의 순매수가 발생했다.

업종별로는 내린 업종이 더 많았다. 건설업종이 3.17% 하락했고 보험 －2.5%, 증권 －2.08%, 기계장비 －1.97%, 전기전자 －1.87%, 금융 －1.37%, 제조 －1.16%, 제약 －1.08%, 금속 －0.99%, 일반서비스 －0.32%, 전기가스 －0.25% 등이 내렸다. 반면 오락문화 업종은 1.21% 상승했고 부동산 0.45%, 종이목재 0.26%, 화학 0.26%, 운송장비 0.22% 등이 올랐다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자가 1.51% 하락했고 SK하이닉스 －4.17%, 삼성바이오로직스 －1.54%, 한화에어로스페이스 －1.06%, 기아 －0.39%, 두산에너빌리티 －3.16%, 셀트리온 －0.18%, NAVER －0.64%, 신한지주 －1.69% 등이 내렸다. 반면 LG에너지솔루션은 0.14% 올랐고 KB금융 0.42%, HD현대중공업 0.6%, 현대차 0.47% 등은 상승 마감했다.

이날 상승 종목 수는 305개사로, 하락 종목 수는 567개사로, 보합권은 57개사로 집계됐다. 2개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수도 약세로 장을 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 6.31포인트(0.74%) 하락한 845.53에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1128억원, 1639억원 순매도한 반면 개인은 2871억원을 순매수했다.

시가총액 상위권 종목들은 내린 종목이 더 많았다. 알테오젠이 4.06% 하락했고 에코프로비엠 －0.49%, 펩트론 －3.34%, 파마리서치 －1.43%, 레인보우로보틱스 －1.72%, 에이비엘바이오 －1.38%, 리가켐바이오 －2.19%, 삼천당제약 －0.23% 등이 내렸다. 반면 에코프로는 1.12% 올랐고 HLB도 0.39% 상승했다.

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 1.1원 오른 1380.6원에 거래되고 있다.





