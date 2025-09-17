‘출근길, 청렴 한 잔’… 양산시장이 전하는 청렴 캠페인

추석 명절 부패 예방·청렴 문화확산 위한 청렴메시지 공유

경남 양산시는 17일 시청 광장에서 추석 명절을 앞두고 전 직원의 청렴 의식 강화와 부패 예방을 위해 출근길 청렴 커피차 운영을 통한 '출근길, 청렴 한 잔＋함께하5' 캠페인을 진행했다.

출근길 청렴 한잔 캠페인을 진행하는 나동연 양산시장. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 나동연 양산시장이 청렴 바리스타가 돼 출근길 직원들을 대상으로 청렴 문구가 새겨진 음료를 전달하며 청탁금지법 관련 주요 내용을 공유함으로써, 직원들이 법을 준수하고 청렴에 대한 의지를 새롭게 다지고자 마련됐다.

나동연 시장은 "명절은 청탁금지법 위반사례가 증가할 수 있는 시기인 만큼 캠페인을 통해 법에 대한 올바른 이해를 돕고 청렴 문화를 확산시키는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



