본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

‘출근길, 청렴 한 잔’… 양산시장이 전하는 청렴 캠페인

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.17 14:05

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석 명절 부패 예방·청렴 문화확산 위한 청렴메시지 공유

경남 양산시는 17일 시청 광장에서 추석 명절을 앞두고 전 직원의 청렴 의식 강화와 부패 예방을 위해 출근길 청렴 커피차 운영을 통한 '출근길, 청렴 한 잔＋함께하5' 캠페인을 진행했다.

출근길 청렴 한잔 캠페인을 진행하는 나동연 양산시장. 양산시 제공

출근길 청렴 한잔 캠페인을 진행하는 나동연 양산시장. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 나동연 양산시장이 청렴 바리스타가 돼 출근길 직원들을 대상으로 청렴 문구가 새겨진 음료를 전달하며 청탁금지법 관련 주요 내용을 공유함으로써, 직원들이 법을 준수하고 청렴에 대한 의지를 새롭게 다지고자 마련됐다.


나동연 시장은 "명절은 청탁금지법 위반사례가 증가할 수 있는 시기인 만큼 캠페인을 통해 법에 대한 올바른 이해를 돕고 청렴 문화를 확산시키는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

경제분야 대정부질문…노봉법·상법·부동산 난타전 예고

새로운 이슈 보기