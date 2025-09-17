본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

영양군, 2025년 정보보안·개인정보보호 집합교육 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.17 13:03

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 영양군(군수 오도창)은 지난 16일 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '2025년 정보보안과 개인정보보호 집합교육'을 실시했다.

2025년 정보보안과 개인정보보호 집합교육을 실시한 영양군. 영양군 제공

2025년 정보보안과 개인정보보호 집합교육을 실시한 영양군. 영양군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교육은 정보보안·개인정보보호 관련 규정과 함께 인공지능 기술의 확산에 따른 일상 업무에서의 AI 활용 시 보안 준수의 중요성을 인식시키기 위해 마련됐다.


교육은 정보보안과 개인정보보호 전문 강사를 초빙해 진행됐으며, 주요 내용으로는 ▲개인정보 보호 관련 법령·준수사항 ▲안전한 개인정보 활용 방법 ▲일상 업무에서의 정보보안 실천 방안 ▲AI 활용 시 개인정보 침해를 예방하기 위한 유의사항 등이 포함됐다.

특히 이번 교육에서는 AI 사용 시 유의해야 할 보안 사항과 조직 내 정보 유출 방지 대책을 중심으로 실무자들이 꼭 알아야 할 사항을 안내해 직원들의 큰 호응을 얻었다.


오도창 군수는 "이번 교육을 통해 직원들의 정보보안 의식이 한층 강화되었기를 바란다"라며 "AI 등 신기술이 일상 행정 업무에 활용되는 시대에 맞춰, 앞으로도 지속적인 보안 교육을 통해 군민의 개인정보를 철저히 보호하고 신뢰받는 행정 서비스를 제공하겠다"라고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"몸이 이상해" 1차선에 멈춘 차…올림픽대로 200m 뛰어간 경찰

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기