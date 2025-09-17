영양군, 2025년 정보보안·개인정보보호 집합교육 실시

경북 영양군(군수 오도창)은 지난 16일 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '2025년 정보보안과 개인정보보호 집합교육'을 실시했다.

2025년 정보보안과 개인정보보호 집합교육을 실시한 영양군. 영양군 제공

이번 교육은 정보보안·개인정보보호 관련 규정과 함께 인공지능 기술의 확산에 따른 일상 업무에서의 AI 활용 시 보안 준수의 중요성을 인식시키기 위해 마련됐다.

교육은 정보보안과 개인정보보호 전문 강사를 초빙해 진행됐으며, 주요 내용으로는 ▲개인정보 보호 관련 법령·준수사항 ▲안전한 개인정보 활용 방법 ▲일상 업무에서의 정보보안 실천 방안 ▲AI 활용 시 개인정보 침해를 예방하기 위한 유의사항 등이 포함됐다.

특히 이번 교육에서는 AI 사용 시 유의해야 할 보안 사항과 조직 내 정보 유출 방지 대책을 중심으로 실무자들이 꼭 알아야 할 사항을 안내해 직원들의 큰 호응을 얻었다.

오도창 군수는 "이번 교육을 통해 직원들의 정보보안 의식이 한층 강화되었기를 바란다"라며 "AI 등 신기술이 일상 행정 업무에 활용되는 시대에 맞춰, 앞으로도 지속적인 보안 교육을 통해 군민의 개인정보를 철저히 보호하고 신뢰받는 행정 서비스를 제공하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>