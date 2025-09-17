"소외계층에 온정을" … 창원시한돈협회, 추석맞이 한돈 나눔

한돈 69㎏(1100만원 상당) 기탁해

무료급식소 25개소 2800여명 전달



경남 창원특례시는 창원시 한돈협회와 함께 17일 민족 고유의 명절인 추석을 앞두고 지역 소외계층의 풍요로운 명절을 위해 한돈(돼지고기) 690㎏(1100만원 상당)을 5개 구청과 연계해 무료급식소 25개소에 전달했다.

창원시한돈협회, 추석맞이 한돈 나눔. AD 원본보기 아이콘

이번 행사를 주최한 이정호 창원시한돈협회장은 "명절이 더욱 외롭게 느껴질 수 있는 이웃들에게 한돈농가의 따뜻한 마음을 전하고 싶었다"며 "작은 정성이지만 이번 나눔이 넉넉한 추석을 보내는 데 도움이 되길 바란다"고 전했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "사료가격 상승 등 어려운 여건 속에서도 나눔을 실천해 주신 한돈협회에 감사드린다"며 "창원시도 양돈농가의 발전을 위한 다양한 정책을 지속해서 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 창원특례시와 창원시한돈협회는 매년 명절마다 한돈 나눔 행사를 이어오며, 앞으로도 지역사회와 상생하는 지속 가능한 한돈 산업 발전을 위해 노력할 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>