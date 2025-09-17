SK에코플랜트, 사내 자원순환 캠페인…"나눔 실천 앞장"

지난 12일 서울 종로구 수송동 SK에코플랜트 본사에서 열린 사내 자원순환 기부프로그램 연계 바자회에서 SK에코플랜트 직원이 물품을 구매하고 있다. SK에코플랜트 AD 원본보기 아이콘

SK에코플랜트가 자원순환과 나눔 캠페인을 이어가고 있다.

SK에코플랜트는 지난 12일 서울 종로구 수송동 본사에서 사회적 기업 굿윌스토어와 그동안 진행해 온 자원순환 기부 프로그램 'CE100'과 연계한 바자회를 개최했다고 17일 밝혔다. 개인컵 사용의 날, 사랑의 폐배터리 캠페인도 진행했다.

CE100은 순환경제 실현이라는 목표와 '100가지의 작은 실천이 만드는 큰 변화'라는 메시지를 담은 SK에코플랜트의 사회공헌 프로그램이다. 의류. 잡화, 생활용품, 도서, 소형가전 등을 기부함으로써 장애인 자립을 지원하고 자원순환 문화를 확산시키는 캠페인으로 지난해 3월부터 본격적으로 시작됐다.

올해 8월 기준 누적 기부 실적은 총 2만1029건을 기록했다. 지난해 총 1만2620건이, 올해 8월까지 총 8409건의 기부가 이뤄졌다. 기부된 물품은 사회적기업 굿윌스토어와 연계해 장애인의 일자리 창출과 자립 지원에 활용되고 있다. 이번 바자회 판매 수익금 역시 전액 장애인 고용 창출 및 임금 지원에 쓰일 예정이다.

SK에코플랜트는 매월 셋째주 일주일 동안 본사 1층 로비에 대형 수거함을 설치해 기부 편의성을 높이고 있다. 용인, 청주 현장도 본사와 동일하게 월 1회 대형 수거함을 운영하며 구성원들이 적극적으로 참여했다. 유관기관 직접 방문 또는 택배를 통해 기부에 동참할 수 있도록 지원하는 등 유연한 방식으로 구성원의 자발적 참여와 실천을 독려하기도 했다.

SK에코플랜트 관계자는 "단순한 물품 나눔을 넘어 불필요한 자원의 폐기를 줄이고, 취약계층을 돕는 선순환 구조로 확산이 기대된다"며 "앞으로도 다양한 구성원 참여형 프로그램을 통해 환경·사회·경제가 함께 성장하는 지속가능한 비즈니스 모델을 구축해 나갈 계획"이라고 했다.





