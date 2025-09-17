BISTEP, ‘부산지역 연구개발 우수성과’ 8선 선정

11회 부산 R＆D주간 개막식서 시상식 개최



연구혁신·산업진흥·우수학술 부문 성과 발표

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)은 오는 25일 열리는 '제11회 부산 R＆D주간' 개막식에서 '2025년 부산지역 연구개발 우수성과' 시상식을 개최한다.

'부산지역 연구개발 우수성과'는 지역 내 과학기술 문화 확산과 연구개발 혁신 활동에 대한 지속적 기여를 유도하기 위해 2018년부터 매년 선정해 오고 있다.

올해는 지역 연구자들로부터 신청·접수된 41건의 성과 가운데, 과학기술 분야별 전문가로 구성된 선정평가위원회가 창의 도전성·질적 우수성·지역 파급성 등을 기준으로 심사를 진행해 총 8건을 최종 선정했다.

올해 수상작은 △연구혁신 부문 2선 △산업진흥 부문 2선 △우수학술 부문 4선으로 총 8선이다. 연구혁신·산업진흥 부문에는 부산시장상이, 우수학술 부문에는 부산과학기술고등교육진흥원장상과 함께 동백전 100만원이 수여된다.

연구혁신 부문은 ▲비접촉 자극응답형 생체모사 스마트 소재 및 지능형 구조 제어 기술 확보 (부산대학교 김채빈 교수) ▲국내 해양소재 굴 유래 유산균발효굴 추출물을 활용한 기능성 원료 개발(마린바이오프로세스 이배진 대표)이 차지했다.

산업진흥 부문은 ▲풍수해 대응용 배수식타이셀 기술을 이용한 반구형 월파저감시설 개발(유주 김상기 대표) ▲세계 최고 수준의 AI 기반 고속 불량 탐지 비전 시스템 개발 (부산대학교 최윤호 교수)이, 우수학술 부문에는 ▲양자 어닐링 기반 선박 할당 문제 해결 기술 최초 개발 (부산대학교 정선근 석박통합) ▲상온·상압 전고체 산소 저장 기술 개발(국립한국해양대학교 오창엽 박사과정) ▲스마트 온/오프(ON/OFF) 감압성 점착제 개발 (부산대학교 최수비 석박통합) ▲하이드레이트 결정법 기반 고농도 다핵종 동시제거용 방사능 오염수 처리 연구 (한국생산기술연구원 서성덕 박사후연구원)이 차지했다.

시상식에 앞서 열리는 제11회 부산R＆D주간 사전행사에서는 부산시장상 수상작 4선의 성과 발표회가 진행된다. 또 오는 17일부터 26일까지 행사장 및 부산시청역 도시철도 이동통로에서는 8선의 우수성과 포스터 전시가 운영될 예정이다.

BISTEP 김영부 원장은 "부산지역 연구개발 우수성과에 선정되신 연구자분들께 축하의 말씀을 드린다"며 "더 많은 연구성과가 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

박형준 부산시장은 "이번에 선정된 2025년 부산지역 우수성과는 연구자들의 열정과 헌신이 만들어낸 소중한 결실이자, 부산이 과학기술 혁신도시로 도약하고 있음을 보여주는 성과"라며 "이러한 성과들이 지역산업 발전과 시민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



