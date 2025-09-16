‘손끝으로 나누는 온기’… 울산시 공무원 가족, 환경 팝업북 아동시설에 전달

16일 ‘핸즈온 자원봉사 물품 전달식’ 개최

울산시는 16일 오후 2시 시청 1층 로비에서 '핸즈온(Hands On) 공무원 자원봉사 물품 전달식'을 열었다.

최영희 행정국장을 비롯한 시청 공무원들이 16일 울산시청에서 자원봉사센터, 푸드뱅크 관계자들과 지역아동시설을 위해 마련한 '핸즈온 공무원 자원봉사 물품 전달식'을 갖고 있다. 울산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 범국민 나눔 확산을 위한 '온기나눔 홍보(캠페인)'의 일환으로 마련됐다.

전달식에는 울산시 직원과 울산자원봉사센터, 울산푸드뱅크 관계자 등 30여명이 참석해 나눔의 의미를 함께 나눴다.

'핸즈온 자원봉사 프로그램'은 참여자가 직접 손으로 물품을 제작해 소외계층에 전달하는 활동이다.

이번에는 지난 7월 16일부터 9월 12일까지 두 달간 400명의 공무원과 가족이 참여해 환경의 중요성을 배울 수 있는 환경 입체책(팝업북) 400권을 제작했다.

참가자들은 단순 제작을 넘어 관심과 사랑을 담은 손편지 작성과 자원봉사 교육 수강 등 다양한 활동도 이어갔다.

완성된 팝업북은 울산푸드뱅크를 통해 지역 아동복지시설 23곳에 전달된다.

시 관계자는 "공무원과 가족들이 정성껏 만든 팝업북이 아이들에게 유익한 환경교육 자료가 되기를 바란다"라며 "앞으로도 다양한 핸즈온 자원봉사 활동을 통해 시민과 함께하는 나눔 문화를 확산해 나가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



