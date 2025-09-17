15% vs 25%…관세 협상 갈림길 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①정부, 미국과 상호관세 협정 앞두고 고심

②수입 물가 2개월 연속 상승…환율 상승 영향

③금감원 금융감독 조직개편 작업…감독·검사, 임원 쪼개기

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 약보합 마감…투자자 차익 실현

○17일 FOMC 회의…금리 0.25%P 인하 유력

○점도표·파월 발언 주목

Top3 NEWS

■ 차라리 25% 감수?…갈림길 선 한미 관세협상 ○정부, 美상호관세 협정 서명두고 신중한 계산

○관세 15% 확보해도 수익 배분 불리

○전문가들 "성급한 서명은 위험" 경고

■ 유가 하락에도 환율 상승에…수입 물가, 2개월 연속 오름세 ○8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

○수입 물가, 전월 대비 0.3% 상승

○수출 물가도 0.7% 상승

■ 금감원 쪼개기 與 당론발의…勞는 분조위 분산 반대 '평행선' ○감독·검사, 임원 쪼개기 현실화

○勞와 평행선…당분간 집단행동

○정무위원장, 勞에 "발언기회 제공"

그래픽 뉴스 : 막혔던 '주담대 갈아타기' 재개…대환대출 활발해질까

○9·7 대책으로 1억원 한도 완화

○우리은행 시작으로 KB국민·신한·하나은행도 순차 재개

○하반기 가계대출 한도 축소로 활발한 수요는 불투명

the Chart : '케데헌' 약발 다했나…농심, 지주사 上에 찬밥 신세

○'면비디아' 랠리 상승분 반납

○저평가 농심홀딩스로 투심 이동

○해외사업 수익성 개선이 관건

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

01:30 미국 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)

02:00 미국 20년물 채권 입찰

05:30 미국 석유협회 주간 원유 재고

08:50 일본 조정무역수지

08:50 일본 수출액 (YoY) (8월)

08:50 일본 무역수지 (8월)

15:00 영국 소비자물가지수 (YoY) (8월)

16:30 유럽 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

18:30 유럽 소비자물가지수 (YoY) (8월)

18:30 독일 30년물 Bund 국채 입찰

21:30 미국 건축승인건수 (8월)

23:30 미국 원유재고

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 23℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 26℃( ▼ 2 ℃)

○강수확률 오전 70%｜오후 60%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>