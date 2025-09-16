본문 바로가기
김용태 "김어준은 안되고 전한길은 되나? 끊어내야"

박지수인턴기자

입력2025.09.16 14:49

시계아이콘00분 36초 소요
"장동혁, 선거 끝났으니 전한길 끊어내야"

김어준씨와 전한길씨.

국민의힘 비대위원장을 지냈던 김용태 의원이 당 정상화와 민주주의의 발전을 위해서는 김어준씨는 물론 전 한국사 강사 전한길씨도 끊어내야 한다고 주장했다.


16일 김용태 의원은 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부'에 출연해 "김어준 씨도 당연히 비판해야 하지만, 김어준은 안 되는데 우리 당에 있는 극단적 유튜버는 가능하고 이런 논리는(끊어내야 한다)"라며 이같이 밝혔다.

이어 "최근 양 정당이 극단적 유튜버들 가지고 비판을 많이 하셨는데, 저희 당에 계신 분들이 김어준씨를 많이 비판하고 저 역시 그랬다"라며 "(일부는) 민주당이 한목소리를 내고 참 잘한다 라는 말씀들을 하시는데, 저희 국민의힘이 그걸 따라갈 필요도 없고, 오히려 민주주의가 발전하는데 옳지 못하다고 생각한다"라고 전했다.


장동혁 대표에 대해서도 전당대회 당시 전략상 전한길씨에게 도움을 받은 것은 알겠지만, 이제 대표가 되었으니 끊어내야 한다고 첨언했다.


김 의원은 "전당대회 때 그 극단적인 유튜버분들 연합으로 해서 하는 곳에 저희 후보분들이 나가고 하셨다"라며 "전략상 그렇게 하셨다고 하더라도 이제는 대표가 되셨으면 극단적인 유튜버들하고 끊고 정말 많은 국민의 목소리를 담을 수 있는 정당으로 나아가야 한다"라고 말했다. 전한길씨와 같은 극단적 유튜버들과의 관계를 끊어야 김어준씨에 대해 비판을 하더라도 목소리의 힘이 실린다는 것이다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
