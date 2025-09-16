울릉군-용인특례시, 자매결연 협약 체결

동해 수호자 울릉군-미래도시 용인시, 상생·번영 향한 힘찬 동행 시작

경북 울릉군(군수 남한권)과 용인특례시(시장 이상일)는 지난 15일 오후 5시 울릉군 한마음회관에서 두 지자체 간 자매결연 협약식을 개최했다.

울릉군과 용인특례시는 15일 울릉군에서 두 지자체 간 자매결연 협약을 체결했다. 울릉군 제공

이번 협약식에는 이상일 용인특례시장을 비롯해 관계 공무원 등 20여명이 울릉군을 방문했으며, 울릉군에서는 남한권 군수를 비롯해 부군수와 전 부서장이 참석해 두 지자체의 새로운 출발을 축하하고 교류 확대의 의지를 다졌다.

행사에 앞서 이상일 용인시장은 우리땅 독도영토를 수호하고 있는 독도경비대를 방문해 감사의 인사를 전했다.

용인시장 독도방문. 울릉군 제공

협약식은 △자매결연 협약서 서명 △교류협력 방안 발표 △양 기관장 축사 △독도명예주민증 전달 △기념 촬영 순으로 진행됐으며, 이어진 환영 만찬에서는 따뜻한 우의를 다지며 상호 협력의 의지를 확인했다.

남한권 군수는 "대한민국의 자존과 국토수호의 섬, 독도를 품은 울릉군이 미래도시 용인특례시와 자매결연을 하게 돼 매우 뜻깊다"며 "이번 협약을 계기로 울릉공항 건설을 앞두고 수도권역과 문화·관광·경제를 비롯한 여러 방면에서 상생 발전을 이루고, 양 지자체 주민들이 서로 교류하며 함께 성장하는 계기를 만들어 가겠다"고 말했다.

이상일 용인시장은 "전통과 자연의 보고(寶庫)인 울릉군과 역동적인 미래도시 용인특례시가 손을 잡게 된 것은 매우 상징적인 일"이라며 "앞으로 지속적이고 실질적인 협력을 통해 양 지역 주민들이 삶의 질 향상과 지역 경쟁력 강화라는 성과를 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 자매결연 협약은 울릉군과 용인특례시가 각자의 강점을 살려 상호 보완적인 협력을 추진할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다.

울릉군은 천혜의 자연환경과 독도의 상징성을 지닌 관광·해양 도시로서, 청정 자원을 활용한 관광산업 발전에 강점을 가지고 있다. 반면 용인특례시는 수도권의 중심에서 관광·문화·교육·첨단산업의 인프라를 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 도시다.

양 지자체는 앞으로 △청소년 교류 프로그램 운영 △문화·예술 행사 공동 개최 △관광 홍보 협력 △농·수산물·특산품 교류 △지역 축제 상호 참여 등 다양한 공동사업을 발굴하고, 이를 통해 주민 체감도가 높은 실질적인 성과를 만들어 나간다는 계획이다.

울릉군 관계자는 "이번 자매결연은 단순한 형식적 협약을 넘어, 지역 발전을 위한 구체적 협력의 발판이 될 것"이라며 "섬과 대도시가 함께 걸어가는 모범적인 협력 사례로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

울릉군과 용인특례시는 이번 협약을 통해 섬과 내륙, 전통과 미래, 자연과 첨단기술을 잇는 다리 역할을 하며 대한민국 지방자치의 모범적인 교류 모델을 제시할 것으로 기대된다.





