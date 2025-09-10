본문 바로가기
영양군 수비면, 대구서 농특산물 홍보·직거래행사 개최

영남취재본부 김귀열기자

입력2025.09.10 13:29

시계아이콘00분 29초 소요
경북 영양군 수비면 행정복지센터는 관내 농가와 함께 10일 대구시 수성구 매호동 누리어린이공원에서 영양군 농특산물 홍보와 직거래 행사를 개최했다.


이날 수비면과 산림녹지과 직원·주민으로 구성된 판촉단은 신선한 농산물(건고추, 고춧가루 등)을 농특산물 직거래 행사에 선보이며, 대구 시민들의 많은 관심을 받았다.

특히 이번 직거래 행사에서 소비자들은 우수한 고품질의 농특산물을 합리적인 가격에 구입할 수 있으며, 농가는 농가소득을 높이고, 단골 유치와 새로운 판로를 개척하는 등 성과를 올렸다.


행사장을 찾은 대구 시민들은 "영양 고추를 비롯한 영양군의 우수한 농특산물을 직접 눈으로 보고 합리적인 가격에 살 수 있어 소비자가 믿을 수 있는 행사였다"라며 "앞으로도 이런 행사가 자주 개최되면 좋겠다"고 말했다.


강병기 수비면장은 "지속적인 폭염으로 인해 농작물 수확량 감소와 일손 부족으로 이중고를 겪는 농가에 이번 직거래 행사로 작은 위로의 계기가 되길 바라며, 앞으로 직거래 행사를 통해 도시 소비자와 생산 농가가 상생할 수 있도록 적극 노력하겠다"라고 말했다.

대구서 농특산물 홍보와 직거래행사를 개최한 영양군 수비면. 영양군 제공

대구서 농특산물 홍보와 직거래행사를 개최한 영양군 수비면. 영양군 제공

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr
