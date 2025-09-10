인사혁신처, 근로감독·산업안전 7급 공무원 500명 선발 공고

대구 남구 대명동 아파트 건설 현장에서 공사가 중단돼 있다. 사진은 기사 내용과 무관. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

인사혁신처가 근로감독 및 산업안전 분야 7급 공무원을 500명 선발한다고 10일 공고했다.

선발은 과학기술직 300명, 행정직 200명으로 이뤄진다. 각 산업에 특화된 근로감독 및 산재 예방 강화를 위해 과학기술직 선발 비중을 60%로 높였다. 선발 모집 단위는 총 7개 직류다. 과학기술직군은 ▲일반기계 ▲전기 ▲화공 ▲일반토목 ▲건축, 행정직군은 ▲일반행정 ▲고용노동이다.

시험계획은 사이버국가고시센터를 통해 공고하고, 원서접수는 오는 15일부터 19일까지다. 내달 15일 1차 공직적격성평가(PSAT), 내년 1월 24일 필기시험, 같은 해 3월 5~6일 면접시험을 거쳐 선발한다. 최종합격자는 내년 4월 고용노동부에 배치돼 전문교육을 받고 업무를 시작한다.

손무조 인재채용국장은 "근로감독과 산업안전 분야의 핵심 인력을 선발하는 이번 시험에 우수 인재들이 적극적으로 지원해주기를 바란다"고 말했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



