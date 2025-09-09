본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정부, 추석 성수품 역대 최대 규모 공급...반값 할인도 지원

세종=조유진기자

입력2025.09.09 20:38

수정2025.09.09 20:39

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석 민생안정 추진 과제 발표

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관.

AD
원본보기 아이콘

정부가 추석을 앞두고 21대 주요 성수품을 역대 최대 규모로 풀고 반값 할인 지원에 나선다.


구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 9일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 이같은 내용의 추석 민생안정대책을 발표했다고 기재부가 밝혔다.

정부는 추석을 앞두고 배추, 무, 소, 돼지고기, 고등어 등 21개 성수품을 역대 최대 규모인 17만2000톤 시장에 공급한다. 전통시장과 온오프라인 판매처에서는 최대 50% 할인 행사를 연다. 칩 제조용 감자·해바라기씨유·사과농축액 등 6개 수입 품목에도 할당관세를 적용한다.


부처 합동으로 성수품 가격과 수급 동향을 점검하고, 불법 유통이나 바가지 요금을 적발할 계획이다.


소상공인과 중소기업에는 명절 자금을 역대 최대인 43조2000억원 규모로 지원하고, 햇살론 유스 등 서민금융도 1145억원 공급한다. 특히 전통시장 상인에게는 성수품 구매 대금을 점포당 1000만원 한도 내에서 저금리로 빌려준다.

또 정부는 내수 활성화를 위해 이달 22일부터 4조7000억원을 투입해 2차 민생회복 소비쿠폰을 지급한다. 올해 9~11월 신용카드를 지난해 월평균 대비 더 많이 쓴 사람에게 사용 증가분의 20%를 돌려주는 '상생페이백' 제도도 시행한다.


특별재난지역에서 쓸 수 있는 숙박쿠폰 15만장을 발행해 7만원 이상 숙박비엔 5만원을, 7만원 미만 숙박비엔 3만원을 지원한다.


추석 연휴 나흘(10월 4~7일) 동안에는 고속도로 통행료도 면제된다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸' 거친 입 "우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

'가수 박진영' 대통령 직속 대중문화교류위 위원장으로 내정

새로운 이슈 보기