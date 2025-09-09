정부, 추석 성수품 역대 최대 규모 공급...반값 할인도 지원

추석 민생안정 추진 과제 발표

정부가 추석을 앞두고 21대 주요 성수품을 역대 최대 규모로 풀고 반값 할인 지원에 나선다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 9일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 이같은 내용의 추석 민생안정대책을 발표했다고 기재부가 밝혔다.

정부는 추석을 앞두고 배추, 무, 소, 돼지고기, 고등어 등 21개 성수품을 역대 최대 규모인 17만2000톤 시장에 공급한다. 전통시장과 온오프라인 판매처에서는 최대 50% 할인 행사를 연다. 칩 제조용 감자·해바라기씨유·사과농축액 등 6개 수입 품목에도 할당관세를 적용한다.

부처 합동으로 성수품 가격과 수급 동향을 점검하고, 불법 유통이나 바가지 요금을 적발할 계획이다.

소상공인과 중소기업에는 명절 자금을 역대 최대인 43조2000억원 규모로 지원하고, 햇살론 유스 등 서민금융도 1145억원 공급한다. 특히 전통시장 상인에게는 성수품 구매 대금을 점포당 1000만원 한도 내에서 저금리로 빌려준다.

또 정부는 내수 활성화를 위해 이달 22일부터 4조7000억원을 투입해 2차 민생회복 소비쿠폰을 지급한다. 올해 9~11월 신용카드를 지난해 월평균 대비 더 많이 쓴 사람에게 사용 증가분의 20%를 돌려주는 '상생페이백' 제도도 시행한다.

특별재난지역에서 쓸 수 있는 숙박쿠폰 15만장을 발행해 7만원 이상 숙박비엔 5만원을, 7만원 미만 숙박비엔 3만원을 지원한다.

추석 연휴 나흘(10월 4~7일) 동안에는 고속도로 통행료도 면제된다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



