李대통령, 여가부 차관에 정구창·재외동포청장에 김경협 임명

이재명 대통령이 여성가족부 차관에 정구창 전 여가부 기획조정실장, 재외동포청장에 김경협 전 더불어민주당 의원, 국가공무원인재개발원장에 임채원 경희대 인류사회재건연구원 자문위원, 대도시권광역교통위원장에 김용석 의정부도시공사 사장 등을 임명했다.

강유정 대통령실 대변인은 9일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 강 대변인은 정구창 신임 여가부 차관에 대해 "행정안전부 안전정책실장, 경남 창원1부시장 등 중앙과 지방 근무 경험으로 현장에 대한 이해가 높고 소통 공감 능력이 뛰어난 행정 전문가"라고 설명했다.

재외동포청장에 임명된 김 전 의원은 3선 의원으로 국회 외교통일위원회, 정보위원회, 남북경협특위에서 활동했다. 강 대변인은 "다양한 분야의 정치적 경험을 보유한 외교 안보 전문가"라며 "특히 의원 재직 중 재외동포청을 신설하는 내용의 재외동포기본법을 발의하기도 했다"고 말했다.

국가공무원인재개발원장에 임명된 임채원 경희대 인류사회재건연구원 자문위원은 대통령 직속 정책기획위, 국가균형발전위, 미래세대특별위 등을 거쳤다. 강 대변인은 "국가 미래전략 논의에 참여한 경험이 풍부하고, 공직사회와 리더십 교육에 대한 높은 이해도와 전문성을 가진 것으로 평가된다"고 강조했다.

대도시권광역교통위원장에 임명된 김용서 의정부도시공사 사장은 국토교통부 행정중심복합도시건설청 등에서 30여년간 근무했고 국토부 항공실장·도로실장·행정중심복합도시건설청 차장 등을 역임했다. 강 대변인은 "향후 교통 분야의 전문성을 바탕으로 교통망 확충 등 광역교통계획을 총괄하고, 5극3특을 중심으로 하는 대통령의 국가균형발전 구상을 뒷받침할 적임자로 기대된다"고 언급했다.





