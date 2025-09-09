대구사이버대, 사회복지학과 협약기관 ‘찾아가는 개강식’ 성료

대구사이버대학교(총장 이근용) 사회복지학과는 지난 1∼2일 강원 원주시 원주여성개발인력센터와 대구 동구 가온사회적협동조합에서 2025학년도 2학기 개강을 맞아 '찾아가는 개강식'을 개최했다.

찾아가는 개강식 (원주여성개발인력센터). 대구사이버대 제공

찾아가는 개강식 (가온사회적협동조합) 대구사이버대 제공

이번 행사는 사회복지학과 재학생과 입시 대상자를 중심으로 신·편입생 학업 독려와 재학생과의 네트워크 강화를 목적으로 진행됐다.

이번 행사에는 김한양 기획입시처장, 사회복지학과 교수진과 교직원이 참석해 신·편입생과 재학생의 대학생활 전반에 대한 질의응답을 진행하고, 학사 안내 등 유익한 정보를 공유했다.

특히 대학생활 로드맵 수립과 맞춤형 학습 컨설팅을 위한 다양한 프로그램을 마련해 실질적인 도움을 제공했다.

행사에 참여한 한 신입생은 "사회복지학과에 입학하게 돼 기쁘며, 사회복지사와 평생교육사 자격증 취득을 목표로 성실히 노력하겠다"고 포부를 전했다.

기획입시처 김한양 처장은 "학생들이 목표를 가지고 사회에서 꿈을 펼칠 수 있도록 학교 차원의 지원을 아끼지 않겠다"며 "학생들의 꿈과 성장을 적극 응원하겠다"고 말했다.

대구사이버대학교 사회복지학과는 앞으로도 학생들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자



