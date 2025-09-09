본문 바로가기
아이디어 숏, 변화 롱… 양산시 '중·고교생 정책제안대회' 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.09 15:29

9월 8일∼10월 2일 신청

미래 인재 아이디어 발굴

경남 양산시는 미래를 이끌 중·고등학생들의 시정 관심을 높이고 창의적인 정책 아이디어를 발굴하기 위해 제12회 양산시 중·고교생 정책제안대회를 개최한다.


참가를 희망하는 학생은 관내 중·고교생 2∼5명이 팀을 구성해 양산시 시 승격 30주년과 '양산 방문의 해'에 걸맞은 정책 제안을 작성해 9월 8일부터 10월 2일까지 제출하면 된다.

올해 대회는 숏폼 영상 제출 방식을 도입해 학생들이 정책 아이디어를 보다 자유롭고 창의적으로 표현할 수 있도록 했다. 참가신청서·제안서 양식은 양산시청 홈페이지에서 내려받아 담당자 이메일로 접수하면 된다.


수상팀에게는 양산시장상과 함께 대상(1팀) 100만원, 최우수(2팀) 각 50만원, 우수(3팀) 각 30만원, 장려(4팀) 각 10만원의 상금이 수여된다. 수상작은 부서 심사, 온라인 투표, 최종 심사를 거쳐 선정될 예정이다.


나동연 시장은 "학생들이 다양한 목소리를 낼 기회를 갖게 돼 매우 기쁘다"며 "이번 대회가 학생들의 뛰어난 아이디어를 현실로 만들어가는 출발점이 될 것이라 기대한다"고 말했다.

공모와 관련한 자세한 사항은 양산시청 홈페이지(양산소식→고시/공고)에서 확인할 수 있다.

제12회 양산시 중고교생 정책제안대회 포스터.

제12회 양산시 중고교생 정책제안대회 포스터.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
