아이디어 숏, 변화 롱… 양산시 '중·고교생 정책제안대회' 개최

경남 양산시는 미래를 이끌 중·고등학생들의 시정 관심을 높이고 창의적인 정책 아이디어를 발굴하기 위해 제12회 양산시 중·고교생 정책제안대회를 개최한다.

참가를 희망하는 학생은 관내 중·고교생 2∼5명이 팀을 구성해 양산시 시 승격 30주년과 '양산 방문의 해'에 걸맞은 정책 제안을 작성해 9월 8일부터 10월 2일까지 제출하면 된다.

올해 대회는 숏폼 영상 제출 방식을 도입해 학생들이 정책 아이디어를 보다 자유롭고 창의적으로 표현할 수 있도록 했다. 참가신청서·제안서 양식은 양산시청 홈페이지에서 내려받아 담당자 이메일로 접수하면 된다.

수상팀에게는 양산시장상과 함께 대상(1팀) 100만원, 최우수(2팀) 각 50만원, 우수(3팀) 각 30만원, 장려(4팀) 각 10만원의 상금이 수여된다. 수상작은 부서 심사, 온라인 투표, 최종 심사를 거쳐 선정될 예정이다.

나동연 시장은 "학생들이 다양한 목소리를 낼 기회를 갖게 돼 매우 기쁘다"며 "이번 대회가 학생들의 뛰어난 아이디어를 현실로 만들어가는 출발점이 될 것이라 기대한다"고 말했다.

공모와 관련한 자세한 사항은 양산시청 홈페이지(양산소식→고시/공고)에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 김철우 기자



