NH농협생명 경남총국·동창원농협, 농심천심 운동 실천

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.09 14:46

NH농협생명 경남총국과 동창원농협이 9일 의창구 동읍 소재 사회복지법인 '동진'에 쌀 700㎏을 전달했다.

NH농협생명 경남총국·동창원농협 농심천심 운동 실천.

NH농협생명 경남총국·동창원농협 농심천심 운동 실천.

이번 쌀 나눔 릴레이는 농업인이 행복하고 국민으로부터 신뢰받는 농협을 만들기 위한 '농심천심(農心天心)' 운동 확산에 동참하고자 마련됐다.


농심천심(農心天心) 운동은 과거 농협의 신토불이(身土不二)와 농도불이(農都不二) 운동을 계승·발전시킨 범국민 운동으로 농업소득증대, 농촌 활력화를 통해 지속가능한 농업·농촌 구현을 목표로 한다.

황성보 조합장은 "농심천심 운동과 함께 이어가는 쌀 나눔은 농업인과 이웃 모두를 위한 의미 있는 활동"이라며 "앞으로도 농협의 사회적 책임을 다하고 지역사회를 위한 복지증진에 기여하겠다" 고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
