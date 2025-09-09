본문 바로가기
익산시, 12~13일 '시민생활문화제' 연다

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.09 14:15

300명 동호인 참여…한국무용·통기타 등 공연

전북 익산시는 오는 12~13일 유천생태습지 야외무대에서 제9회 익산시민생활문화제-일상문화도시 익산, 페스타(Festa)'가 열린다고 9일 밝혔다.

제9회 익산시민생활문화제일상문화도시 익산, 페스타(Festa)' 포스터. 익산시 제공

제9회 익산시민생활문화제일상문화도시 익산, 페스타(Festa)' 포스터. 익산시 제공

이번 축제는 ㈔익산시생활문화예술동호회(이사장 이명준)가 주최로 진행되며, 동호회원들이 열정으로 갈고닦은 실력을 시민들과 함께 나누는 자리로 마련됐다.


무대에서는 한국무용, 통기타, 색소폰, 고고장구, 퓨전난타 등 다양한 장르의 공연이 펼쳐지고, 300여명의 동호인들이 출연해 시민들과 어울리는 축제 분위기를 만든다.

현장에서는 공연 외에도 서예, 캘리그라피, 공예, 다육이 화분 만들기 등 전시·체험 부스가 운영돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 진행된다. 자세한 사항은 ㈔익산시생활문화예술동호회로 문의하면 된다.


이명준 이사장은 "이번 행사는 익산에서 활동하는 생활문화예술동호회가 서로 교류하고 소통하는 기회가 될 것이다"며 "익산이 생활문화의 중심지로 자리 잡을 수 있도록 많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.


시 관계자는 "동호인들의 다양한 공연과 체험을 통해 생활 속 문화가 꽃피는 익산을 경험하는 시간이 될 것으로 기대한다"며 "시민들이 일상에서 자연스럽게 문화, 예술을 접하고 누릴 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 전했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
