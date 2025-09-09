본문 바로가기
"바다에서 노는 이유?" … 경남 남여공학고교 교사, 수업 중 성희롱성 발언 논란

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.09 13:36

경남교육청. 이세령 기자

경남교육청. 이세령 기자

경남의 한 남녀공학 고등학교 교사가 수업 중 성희롱성 발언을 해 논란이 일고 있다.


9일 교육 당국 등에 따르면 최근 김해의 한 남녀공학 고등학교에서 남자 교사 A 씨가 남녀 합반 물리 수업 중 원소 주기율표를 설명하던 과정에서 "바다에서 노는 이유는 뭘까, 안구 정화야"라며 수영복 상의가 벗겨진 여성을 예시로 드는 등 부적절한 발언을 했다.

학생들은 해당 교사의 공개 사과와 재발 방지 약속, 즉각적 직위 해제 등을 요구하는 국민신문고 민원을 올렸고, 이 민원 게시글은 사회관계망서비스(SNS)에 퍼져나갔다.


학교 측은 관련 절차에 따라 진상 조사를 벌이고 있으며 해당 교사를 경찰에 고발했다. 해당 교사는 병가 중인 것으로 전해졌다.


경남교육청은 피해조사위원회를 구성해 외부기관인 성폭력상담소 위원들을 파견하고 전교생을 상대로 피해 상황을 조사 중이다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
