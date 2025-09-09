본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'시흥시 전국 청소년 e스포츠대회' 참가팀 16일까지 모집

정두환기자

입력2025.09.09 13:07

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

리그오브레전드·발로란트 등 2종목 개최

경기도 시흥시는 '제4회 시흥시 전국 청소년 e스포츠대회' 참가팀을 오는 16일까지 모집한다.

'시흥시 전국 청소년 e스포츠대회' 참가팀 16일까지 모집
AD
원본보기 아이콘

시흥시청소년재단이 주최하고 은행청소년문화의집, 배곧2청소년문화의집이 주관하는 이 대회는 청소년의 건강한 게임문화 확산과 e스포츠에 대한 인식 제고를 위해 매년 열리는 행사다.


대회는 5인 단체전으로 치러지며 종목은 ▲리그오브레전드 ▲발로란트 등 2개 종목이다. 토너먼트 방식으로 최종 우승팀을 가린다. 종목별로 32개 팀을 모집한다. 참가 자격은 리그오브레전드가 2001~2013년생, 발로란트 2001~2010년생이다.

대회에서는 ▲공정경기를 위한 문구 창작 ▲대회장 내 게임 리터러시 존 운영 ▲1대1 대전 이벤트 등 다양한 부대행사도 열린다.


희망자는 홍보물 내 QR코드 또는 'VSS.GG' 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 참가팀을 대상으로 한 오리엔테이션이 18일 열리며, 예선전은 20일 진행된다. 결승전은 다음 달 18일 '제10회 시흥시청소년동아리축제'와 함께 열린다.


자세한 내용은 시흥시청소년재단 은행청소년문화의집, 배곧2청소년문화의집 누리집에서 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

민생 머리 맞대는 여야…배임·고용·부동산 우선 테이블

새로운 이슈 보기